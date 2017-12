Sénégal: Birahim Gueye plaide l'interaction de l'universite et du monde des consultants

Revenant sur l'importance de cette seconde édition des Carrefours du management / Sénégal placée sous le thème «Conseil en management : lien entre l'entreprise et l'université», le professeur Birahim Guéye a souligné que c'est une activité qui a pour objet de faire rencontrer des professionnels et des universitaires afin d'échanger sur des thèmes d'importance pour notre pays et pour nos entreprises d'où le thème «Conseil en management : lien entre l'entreprise et l'université » qui vise à relever le défi de la transformation ».

«Il est venu l'heure de se pencher sur des questions de fond comme celle de l'indépendance des consultants, la question de la relation entre l'âge du consultant et sa crédibilité, la question de l'expertise du consultant. Autant de questions que nous avons visitées qui nous amènent à penser que s'il y a une bonne articulation, une bonne interaction entre l'université et le monde des consultants nous pouvons relever le défi de la transformation», insiste encore l'enseignant-chercheur.

Le professeur Birahim Guéye, Directeur de l'UFR Sciences Economiques et Gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis plaide pour une bonne interaction entre l'Université et le monde des consultants.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.