Sénégal: Serigne Mbaye Thiam - «Quelque soit les difficultes, continuez a enseigner... pour ne pas hypothequer l'espoir et l'avenir des enfants»

Et de poursuivre que dans la cadre de la promotion des sciences, le président Macky Sall a pris la mesure, à partir de 2012, alors que notre pays comptait 8 blocs scientifiques et technologiques qui étaient installés au niveau de la façade Ouest du Pays, de construire 20 autres blocs scientifiques dans toutes les régions du Senegal.

En présidant la journée de l'excellence du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, Serigne Mbaye Thiam a appelé les enseignants au dialogue pour ne pas hypothéquer l'avenir des élèves. «Je leur demande, quelque soit les difficultés, de continuer à enseigner et qu'on continue à discuter pour trouver des solutions à ces difficultés. Cela vaut mieux d'hypothéquer l'espoir des enfants et l'avenir des enfants», a lance le ministre de l'Education aux syndicats d'enseignants.

