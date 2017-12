Le Fouladou est sorti massivement pour accueillir le président de la République, Macky Sall, venu présider la Journée nationale de l'élevage, placés sous le signe de la lutte contre le vol de bétail. Le chef de l'Etat, subjugué par cette foule énorme venue l'accueillir, a listé les réalisations dans le secteur avec le nouveau Code pénal qui est sans pitié pour les voleurs.

Il s'y ajoute le renforcement du budget du ministère de l'Elevage et des Productions animales qui passé de 9 milliards a son arrivée au pouvoir en 2012 à aujourd'hui 29 milliards. Et, en janvier prochain, 1 milliard de F Cfa va aller dans le secteur, cet argent sera consacré au crédit aux femmes et autres éleveurs, a annoncer le chef de l'Etat.

Le président Macky Sall a aussi révélé, entre autres sujets, le démarrage en janvier prochain des travaux de la boucle du Fouladou, la route Kolda-Pata-Médina Yéro Foulah-Fafacourou- Dabo. Donc, 180 km de goudron pour un département qui n'en a jamais eu. Dans la même veine, le président a annoncé la réhabilitation de l'aérodrome de Kolda.

En effet, l'honneur est revenu au maire-ministre Abdoulaye Bibi Baldé, de souhaiter la bienvenue au chef de l'Etat, Macky Sall et aux peuples d'éleveurs venus dans un terroir d'élevage, le Fouladou.

A sa suite, le professeur Moussa Baldé, président du Conseil départemental de Kolda a salué les efforts du président de la République pour les résultats dans le secteur de l'agriculture. Et d'indiquer que le slogan «Kolda nourrit Kolda en riz» est déjà une réalité au Fouladou. Appelant les éleveurs a aussi produire du riz.

Diénaba Sidibé du Directoire des femmes en élevage a souhaité que les efforts du président Sall dans le secteur soient poursuivis, avec des actions allant dans le sens de l'identification et du recensement du bétail comme au Brésil, d'accompagner le pastoralisme et de créer des Ranch de Dolli partout dans les régions.

Pour ce deuxième bassin laitier au Sud-est du pays, il faut une véritable industrie du lait dans la zone et lutter ainsi contre le vol de bétail et l'émigration clandestine, a dit madame Diénabou Sidibé du Directeur nationale de l'élevage qui a des boutiques pastorales et des calebasses en élevage. Non sans solliciter un financement adapté pour continuer à travailler encore mieux.

Yaya Sow, député et dirigeant des éleveurs, est revenu sur les doléances sur les forêts classés avec des marabouts ou autres personnalités à qui on octroie des dizaines d'hectares. Selon lui, il est temps d'essayer d'harmoniser le système financier pour que les éleveurs puissent accéder aux financements.