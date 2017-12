«C'est un package que l'on a trouvé au niveau de Diamniadio, Dakar Arena qui est de 66 milliards. Si on fait le cumul, fait plus que les 1% réclamés par les sportifs. Il faut souligner, c'est en dehors de notre budget. L'arène est à 32 milliards. On va en coupe du monde en 2018 et on va réceptionner ces deux infrastructures », a-t-il indiqué.

Le Palais des Sports « Dakar Arena » de Diamiadio et de l'Arène nationale de Pikine qui vont mobiliser un financement de 98 milliards de francs Cfa, seront réceptionnés en juillet 2018. L'annonce a été faite par le ministre des Sports, Matar Bâ suite à sa visite effectuée samedi 23 décembre, pour s'enquérir de l'état d'avancement des deux projets érigés à Diamniadio et au Technopole.

