Sénégal: Mbour/Incendie dans un daara - Deux talibes perissent dans les flammes

Dans le monde moderne, on ne saurait gérer des enfants sans les protéger de dangers ambiants comme des feux de case, de cuisine ou des bougies allumées, sans aucune précaution au préalable. Les responsables de ce daara qui a perdu deux talibés ont été auditionnés et relâchés par la Police.

Un violent incendie s'est déclenché dans un daara, sis dans le quartier Liberté de Mbour. Le sinistre a fait deux morts et six blessés dans la nuit du 24 au 25 décembre 2017. A en croire des sources informées, les enfants talibés, cloîtrés dans leur abri ou daara, n'ont rien pu faire face au feu qui s'est déclenché à partir d'une bougie allumée. La furie des flammes a dévoré tout sur son passage, faisant deux morts et laissant derrière elles, un cortège macabre.

