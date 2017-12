Tunisie: 100 offres d'emploi au profit des jeunes diplômés

Le 8 novembre 2017, Thniti by Conect & QFF ont participé à la journée recrutement et entrepreneuriat de la Faculté de sciences économiques et de gestion (Fseg) de Tunis en présence de 400 participants. Cette journée a réuni plus de 15 entreprises et organismes qui ont affiché plus 100 offres d'emploi et des possibilités de stages, en plus des conseils d'orientation et de carrière.

Des ateliers ont également été organisés par des organismes notamment «Tounis ta3mel» sur les techniques de recherche d'emploi «CV gagnant». Un autre atelier a abordé «Les techniques de communication». Les diplômés et étudiants de l'université Tunis-El Manar ont été invités à cette journée de recrutement en vue de dénicher un emploi ou un stage dans une entreprise.

Meilleures compétences

Le Centre de carrière et certification des compétences de l'Université de Tunis - El Manar : 4C UTM, le 4C Fsegt, en collaboration avec le Business reform & competitiveness project - Brcp de l'Usaid ont organisé cette Journée carrière et recrutement à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, campus universitaire Farhat-Hached d'El Manar.

Cet événement a offert aux employeurs l'occasion de trouver les meilleures compétences en adéquation avec leurs besoins immédiats en recrutement. En outre, les jeunes diplômés ont pu échanger avec des employeurs leaders du marché en vue de décrocher des opportunités de travail/stage.

L'Université El Manar forme chaque année plusieurs compétences dans les domaines économique, de gestion qui peuvent apporter le plus aux entreprises économiques et améliorer le taux d'encadrement en leur sein. Ces journées de recrutement sont très demandées aussi bien par les étudiants diplômés que par les chefs d'entreprise, dans la mesure où de telles manifestations renforcent la communication entre les deux parties et peuvent déboucher sur des résultats positifs.