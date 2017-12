Tunisie: Répondre aux doléances des agriculteurs

L'Utap considère que les doléances des agriculteurs sont légitimes puisqu'elles concernent l'approvisionnement en semences qui doivent être distribuées d'une façon optimale. C'est le cas aussi des produits fourragers subventionnés à distribuer équitablement et en toute transparence. Les autorités compétentes sont tenues, de même, de trouver une solution radicale au problème de l'endettement qui freine la relance du secteur. Le dossier de la couverture sociale des agriculteurs doit également faire l'objet d'une réforme pour faire bénéficier les intéressés de leur droit en matière de sécurité sociale.

Manifestations de protestation

Enfin, l'organisation professionnelle recommande de traiter tous les handicaps qui se dressent devant les investisseurs et qui les empêchent de bénéficier des avantages contenus dans la nouvelle loi sur l'investissement. Il semble qu'un manque de communication persiste entre le ministère de tutelle et l'Utap. D'où les manifestations de protestation organisées de temps à autre par les agriculteurs pour exprimer leur colère au sujet de certains problèmes. L'Utap soutient ses adhérents qui ont le droit d'exprimer leurs préoccupations et appelle les pouvoirs publics à satisfaire leurs demandes.

A noter que l'agriculture tunisienne souffre depuis des années de plusieurs maux dont le manque de ressources en eau qui a affecté plusieurs zones agricoles productrices de céréales et d'arbres fruitiers ainsi que des produits maraîchers. Un appel a été lancé au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en vue de revoir les quotas d'eau distribués aux différentes régions pour permettre aux agriculteurs de poursuivre leur activité et de renforcer la production. En outre, de nombreux agriculteurs ont un endettement élevé qui constitue un handicap dans la réalisation d'une productivité agricole.