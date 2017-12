Sénégal: Kaolack/Affaire des 200 milliards de F CFA recouvrés - Les partisans de Mimi recadrent l'opposition

Il a ajoute cependant que « les complexes mobiliers « Eden Rock » évalués à 4 Milliards 555 Millions de Frs aussi ne peuvent passés à l'Assemblée nationale. Alors qu'il est aujourd'hui confirmé que ces immeubles-là appartiennent à l'Etat. C'est de la mauvaise foi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Autre chose, le compte de Karim Wade basé à Monaco et chiffré à 8 Milliards de Frs, l'opposition en toute aisance a parlé de 15 Milliards Frs. Ce qui est encore signe de mauvaise foi. Mais il faut toutefois comprendre que Mme Mimi Touré voulait dire aux Sénégalais que cette politique de bonne gouvernance et reddition des comptes a apporté beaucoup de milliards au Sénégal » a-t-il aussi fait comprendre Sidy Bara Fall.

Un contrat qui finalement avait été déjoué de justesse par le président Macky Sall à son arrivée au pouvoir. Si les agents de l'Etat et le gouvernement du Sénégal travaillent à faire renégocier ce contrat et économiser ces 100 Milliards au contribuable sénégalais, ces 100 Milliards ne seront jamais vus à l'Assemblée nationale. Non plus ils ne feront l'objet de loi des finances rectificative » a annoncé Sidy Bara Fall.

Et là, il a confirmé que ce n'est pas la traque des biens mal acquis, mais c'est plutôt l'IGE qui a travaillé dans ce dossier. Comme si, affirme Sidy Bara Fall, Birahim Seck ignore que Mme Mimi Touré agit en fonction du principe de reddition des comptes et de la bonne gouvernance.

Devant une foule de militants composée de parents, amis, et sympathisants, les proches de l'ancienne ministre de la Justice ont encore confirmé l'opération à laquelle s'est assigné l'Etat dans son programme de traque de bien mal acquis en recouvrant une manne de 200 Milliards de Frs. Même s'il reste évident qu'une partie de cet argent n'a pas fait l'objet d'une loi de finance rectificative, le conseiller politique de Mimi Touré a lors d'une rencontre avec la presse précisé que sa collaboratrice avait bel et bien détaillé sur cette question.

Absente du territoire national, l'ex-Premier ministre Aminata Touré a finalement envoyé à Kaolack son conseiller politique Sidy Bara Fall pour recadrer les responsables de l'opposition qu'ils ont nommément cités Ousmane Sonko, Abdoulaye Baldé, Birahim Seck, Déthié Fall et Me El Hadji Diouf.

