Sénégal: Budget participatif à Ndangalma - Vers la création d'un observatoire local de la democratie participative

Le Directeur de l'Agence régionale de développement (Ard) de Diourbel explique: «le budget classique démarre à partir du débat d'orientation. On invite les populations pour recueillir leurs préoccupations pour aller vers le vote du budget. Par contre, au niveau du budget participatif, on va vers les populations avant le débat d'orientation budgétaire.»

Le projet de promotion de la participation citoyenne dans la planification, budgétisation et gestion des affaires fiscales au Sénégal a été déroulé au niveau de la commune de Ndangalma. L'objectif du projet, c'est de promouvoir le budget participatif qui s'inscrit dans une dynamique de responsabilisation et de participation citoyenne.

La commune de Ndangalma, dans le département de Bambey, a abrité une journée de dialogue et d'interpellation citoyenne dans le cadre du projet de promotion de la participation citoyenne dans la planification, budgétisation et gestion des affaires fiscales au Sénégal. Le but est d'arriver à mettre en place un observatoire local de la démocratie participative.

