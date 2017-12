Tunisie: «Le recrutement nécessite un bon suivi»

Mais le mieux reste la formation des jeunes à laquelle personne ou presque ne pense avec le sérieux exigé. Où sont passés les jeunes joueurs lancés dans les équipes seniors après avoir été formés dans les catégories des jeunes au sein de leurs clubs ? Tout le monde se le demande. Et si on n'y pense pas vaillamment, c'est tout le football tunisien qui va faire les frais de cette errance».

Le mercato d'hiver constitue, à mon avis, un milieu favorable aux magouilles et à l'arnaque. Il vaut donc mieux opter pour le recrutement à conclure après mûre réflexion et un suivi fait par un connaisseur.

Le mercato d'hiver n'offre pas cette latitude et il est très rare de dénicher l'oiseau rare en cours de saison. Personnellement, je préfère le mercato d'été car il offre une meilleure vision des choses et évite le maximum de risques d'échec.

