Tunisie/Sénégal: N'doye hors liste

Tous les joueurs faisant partie du groupe sont pour le moment disponibles, à l'exception du Sénégalais Mohamed Waliou N'doye, qui vient d'écoper d'un avertissement lors du précédent match et qui s'est avéré le troisième à son actif.

N'doye «sautera», de ce fait, le match de demain contre l'US Monastir. Ce sera a priori l'occasion pour la nouvelle recrue, Aymen Harzi, issue de l'équipe kairouanaise de faire son baptême du feu.

Liste des nouvelles recrues

Elle comporte jusque-là les noms de cinq joueurs officiellement qualifiés et qui sont :

Nour Ezzamen Zammouri : défenseur axial, âgé de 20 ans, issu de l'ES Djerba, contrat de 4 ans et demi

Mourad Hadhli : demi offensif âgé de 26 ans, venant de l'AS Gabès, contrat de 2 ans et demi.

Mohamed Ali Ragoubi : joueur de milieu offensif âgé de 24 ans, contrat de 2 ans et demi, issu de la JSK.

Aymen Harzi : avant de pointe, lui aussi issu de la JSK, âgé de 22 ans. Contrat de 2 ans et demi.

Mohamed Saïd Karchoud : milieu offensif issu du Sporting Club de Ben Arous. Contrat de 4 ans et demi.

Il est à souligner que les deux joueurs, Ragoubi et Harzi, font déjà partie du groupe qui se prépare pour le match contre l'US Monastir.

Par contre, le joueur du CSS, Sameh Bouhajeb, vient d'être cédé à l'ESMétlaoui sous forme de prêt de 6 mois.

Quant au joueur Eshraf Zouaghi, il a reporté la signature du contrat devant le lier au CSS à la fin de cette semaine, soit juste après le match de la prochaine journée du championnat.

D'autres noms sont aussi dans le collimateur des dirigeants sfaxiens, notamment parmi les étrangers actuellement à l'essai.

Désappointement !

C'est celui relatif aux dépassements scabreux dont la délégation du CSS a été l'objet à l'issue du matche qui a opposé son équipe première à son homologue «sang et or» à Radès samedi dernier.

Les jets de pierres, provenant d'une minorité des supposés supporters de l'équipe locale en direction du bus du CSS et des voitures des responsables du club sudiste, ont provoqué des dégâts matériels importants, et ce, au vu et au su des services d'ordre présents sur les lieux !

Le dossier ne mérite-t-il pas d'être examiné de plus près par les instances appropriées pour que des actes similaires ne se répéteront plus, afin de préserver notre sport du gouffre dans lequel il ne cesse de s'enfoncer de plus en plus ?

Attendons pour voir plus clair.

Auteur : Rachid AYADI

Ajouté le : 26-12-2017