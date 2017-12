Angola: L'évêque auxiliaire de Luanda considère la Noël comme symbole de l'unité familiale

Luanda — La période de Noël devrait symboliser la réconciliation et l'unité des familles angolaises, donnant ainsi la priorité à une nouvelle année prospère et affectueuse, a déclaré dimanche l'évêque auxiliaire de Luanda, Mgr Zeferino Zeca Martins.

Durant son homélie à la messe de Noël, qui a eu lieu à l'église de Nossa Senhora da Conceição, le prélat a souligné que la paix traduite par la Noël devait créer un climat de dialogue entre les familles et apporter de l'harmonie.

Mgr Zeferino Zeca Martins a souligné qu'il était fondamental de comprendre et d'accepter ce mystère de Dieu et de savoir pourquoi le Très-Haut s'est incarné et est devenu homme.

Il a ajouté que "l'homme devrait donc cultiver et pratiquer la solidarité afin de s'entraider, car Jésus-Christ est le refuge et la solution de nos problèmes".

Il a appelé à la conversion comme devise de tout chrétien qui célèbre la Noël, ferme dans la foi, spécialement ceux qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles et persécutés et tués pour l'amour de Christ, comme en Irak, en Syrie, en Somalie, au Kenya et au Nigeria.