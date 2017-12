Tunisie: L'ESR assure...

La reprise du championnat n'a pas été surprenante avec l'ESR qui a ramené une victoire bonne pour le moral de La Goulette. Quelques jours après la déception du championnat d'Afrique des clubs, les équipiers de Abassi se sont ressaisis pour retrouver le championnat avec un succès qui conforte leur position de leader.

Du côté de l'ESG, l'équipe a tout donné en comptant sur ses joueurs du cru, avec un grand match de Farouk Bousalem (17 points), Mohamed Ali Ben Abdallah (14 points) et Marouen Karoui (12).

Devant, il y avait plus de solutions, plus de rythme après le championnat d'Afrique et beaucoup plus d'expérience. Le premier quart-temps a été équilibré (16-15) pour l'ESR), mais par la suite, l'écart s'est creusé entre les deux équipes. H'didane (21), Rezig (14), El Mabrouk (11) et Abassi (9) ont permis, avec leurs équipiers, au leader de se rassurer, même si l'ESG a eu le courage de revenir au 4e quart-temps et de laisser de bonnes impressions.

Dans cette même journée, le CA a ramené une victoire facile de Dar Chaâbane contre une USA qui prépare le play-out.

Deux victoires in extremis de la JSM face au SN et d'EZS devant l'ASH ont conforté la position des deux vainqueurs sur la route du play-off au groupe B, en attendant de jouer le choc ESS-USM pour comprendre mieux le classement.