Tunisie: Comment favoriser un bon rendement scolaire

Le Dr Koubâa affirme qu'il faut distinguer la mémoire de la concentration pour comprendre le processus mental du cerveau humain. Mais ces deux facteurs sont intimement liés, car développer les capacités de concentration équivaudra, aussi, à développer la mémoire. Ensuite, il donne la pleine mesure de ses conseils. «Le sport est un antidépresseur. Il produit les endorphines essentielles pour une bonne concentration». Il recommande de créer un climat apaisé et source d'épanouissement, de cultiver, dans la famille, tout en évitant les problèmes.

«Les vidéos avec des scènes de violence ou les jeux de combat sont fortement nuisibles». Un communiqué de la CST résume l'intérêt de la manifestation : «Il est bien évident que la concentration, l'écoute, l'attention sont indispensables dans notre vie, que ce soit à l'école, au travail ou partout ailleurs. La concentration est également essentielle pour une bonne mémorisation, car si je suis distrait et je n'écoute pas, de quoi me souviendrai-je, au final ?».

Mme Najoua Bey, sous-directrice des pavillons scientifiques, a reçu La Presse, dans son bureau, pour démontrer l'importance de cet exposé. C'est la deuxième fois que le Dr Koubaa se produit dans la Cité des Sciences de Tunis, après l'exposé en février 2016 qui portait sur les problèmes d'apprentissage des enfants. La CST a fait appel à lui pour expliquer le phénomène et son étendue.

«On a choisi ce thème pour comprendre et évaluer la qualité de l'écoute, et de l'attention à l'école, et remédier aux anomalies, lorsque l'écoute est altérée». Pourquoi le degré de concentration, fléchit-il ? Serait-ce dû à l'alimentation, au comportement de l'enfant, à l'égard de ses parents, et vice versa. Le rôle joué par l'école, le manque de sport, plein de facteurs entrant en jeu, dans un questionnement général. «Si on entend mal, on écoute mal, on est dispensé et on ne peut rien retenir, ni mémoriser. Le cerveau est au centre de la mémoire, mais la concentration est-elle uniquement contrôlée par le cerveau ?» .

Rôle indispensable des parents

La responsabilité des parents, premiers éducateurs de l'enfant, est prépondérante et cruciale. Leur avis était nécessaire au sortir de ce grand récital du pédopsychiatre, connu et reconnu. Mme H B., directrice dans un centre d'études économiques, mère de deux enfants, est venue écouter les précieux conseils, que prodigue le Dr Koubaa : «Je suis satisfaite de ma venue, dans l'ensemble, même si j'ai entendu certaines généralités. Je retiens simplement qu'il faut inclure plus d'oméga 3, dans leur alimentation, en plus de leur faire pratiquer du sport d'extérieur au quotidien». Une mère d'un adolescent se confie, à la fin des débats, enthousiaste à souhait, ravie d'en apprendre davantage, et rassurée par sa méthode d'accompagnement, chez elle.

Elle narre son vécu : «Mon enfant n'arrive pas à se concentrer, car il est hyperactif. Il reste fixé et concentré sur son exercice, durant une heure ou deux, au maximum, avant de craquer littéralement. Il a, d'un coup, besoin de bouger et pour cela, je lui propose souvent de le faire, afin de se remettre les idées en place. Une démarche qu'a approuvée le Dr Koubâa».

Elle poursuit, bien avertie : «Mon fils fait de la natation, car le sport, c'est bon pour la concentration. Les recommandations du Dr Koubaâ consistent à se passer d'internet et se contenter d'une navigation limitée, à raison d'une seule fois par semaine. Les tablettes électroniques et les appareils connectés sont une pure catastrophe, selon lui». Le sport de plein-air est recommandé pour que l'enfant évacue le stress emmagasiné durant la journée d'école.

La pratique d'une activité sportive, scolaire ou parascolaire est indispensable. Le football pour les benjamins et cadets est à la mode, pour son caractère sociable et l'esprit d'équipe qu'il génère. Sur le plan alimentaire, l'oméga 3, naturel, est présent dans le poisson bleu, sinon il est commercialisé dans les pharmacies sous forme de complément alimentaire, note le spécialiste.

Un vrai succès, de ce côté, mais seule ombre au tableau, de l'aveu de Mme Bey, «les débats se sont transformés en des consultations privées, avec des questions très personnelles et certainement pas d'ordre général ou d'intérêt commun. Une chose vraiment surprenante et regrettable». L'exposé aura duré une heure. Le public, ravi et conquis, en redemande manifestement.