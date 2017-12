Sénégal: Alternance générationnelle au niveau de l'Afp - Niasse reitere son souhait de ceder la place

Cela, non sans désigner du doigt la forte mobilisation de jeunes à ladite journée d'étude, signe de vitalité d'un parti, à son avis. Sur le thème du jour, notamment «Le défis des jeunes face aux mutations socioéconomiques du Sénégal», M. Niasse explique que le Sénégal se trouve à la croisée des chemins, beaucoup de mutations et contraintes existent. Donc, pour lui, «les jeunes de l'Afp ont pensé que le temps était venu d'échanger sur ces problématiques»

Selon lui, son vœu est de voir le maximum possible de jeunes filles et garçons, en nombre et en qualité, pour diriger le Bureau politique (Bp) du parti. Donc, pour lui, il n'est pas question de demander un quelconque poste. «Je ne demande pas à être reconduit», déclare-t-il. Cela, non sans préciser que c'est le congrès qui va décider. Il en est de même pour le Secrétaire national des jeunesses progressistes, Pape Zator Mbaye Diallo, qui dit avoir dépassé l'âge requis, tout en précisant qu'il compte laisser la place aux jeunes.

