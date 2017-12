Tunisie: Indignation générale

Cette chaîne d'information a rapporté également les propos de la porte-parole de la présidence de la République Tunisienne, Saïda Garrach, expliquant qu'il y avait «des informations sécuritaires sérieuses chez les autorités émiraties sur la possibilité d'attentats terroristes, dans le cadre du retour des combattants (jihadistes) et leur sortie de Syrie essentiellement, et d'Irak».

«Sur les réseaux sociaux, l'affaire a vite pris de l'ampleur en Tunisie. Plusieurs ONG et partis politiques ont également dénoncé une mesure «discriminatoire» et ont demandé aux autorités tunisiennes de se montrer «fermes»» y lit-on .

