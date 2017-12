Tunisie: Les Cabistes retrouvent des couleurs

C'est vite fait, bien fait ! En outre, le retour de Wattara à la pointe de l'attaque a pesé lourdement sur la défense bardolaise et a permis à ses coéquipiers de bénéficier de suffisamment d'espaces pour tromper le malheureux gardien de but Nédim Ben Thabet à trois reprises.

Les Nordistes avaient encore la possibilité de marquer d'autres buts mais ils sont tombés dans la facilité. N'est-ce pas Jlassi (58'), Belarbi (74') et Ressaïssi!.

Le mal persiste...

On a constaté, depuis le début de l'exercice 2017-2018, que le CAB a la plupart du temps subi le jeu de l'adversaire en seconde mi-temps. En effet, si l'on excepte les matches contre la JSK et le COM, les Cabistes ont du mal à préserver leur domination, leur acquis.

On se rappelle les deuxièmes périodes de jeu face à l'ESS, l'EST, le SG à domicile et face au CSS, à l'ASG et à l'ESM en déplacement où le CAB a pris beaucoup trop de buts et a perdu cinq fois. Toutes ces défaites ont été concédées en deuxième partie de match. Cette fois-ci, contre le ST, le CAB en a fait de même, encaissant un but à la 86'. De deux choses l'une : ou le CAB est juste sur le plan physique ou le coaching n'est pas approprié.

Contre le ST, il a suffi que le staff technique effectue un changement, remplaçant un milieu défensif Aymen Kthiri par un demi offensif Fouzaï, pour que les Stadistes sortent de leur torpeur et réduisent le score d'une superbe frappe du remplaçant Fouzaï. Au CAB, on fait des remplacements, mais malheureusement on n'apporte pas le plus escompté. Bizarre, bizarre! Bien au contraire, les changements effectués au sein de la formation «jaune et noir» donnent l'effet contraire.

On attend toujours la solution d'autant que le prochain match se jouera à Sousse contre l'ESS pour le compte de la 1ère journée retour.