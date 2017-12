Cote d'Ivoire: Le ministre Issa Coulibaly - "Œuvrons pour que l'ivoirien nouveau prenne racine dans l'administration publique"

La nouvelle année approche à grands pas, et comme d'habitude, nous allons tous prendre de petites et… Plus »

« Vous vous êtes appropriés ces valeurs pour que la Fonction publique ivoirienne soit une administration moderne, efficace, débarrassée des lourdeurs bureaucratiques et résolument tournée vers la satisfaction des usagers. Continuez sur cette voie afin que la Fonction publique ivoirienne soit transparente, moderne et efficace », a-t-il lancé. Aussi les a-t-il exhortés à être des travailleurs acharnés comme le Président Ouattara, pour l'avènement d'un "Ivoirien nouveau", acteur clé de l'émergence de la Côte d'Ivoire 2020. Le ministre a invité l'ensemble des fonctionnaires à œuvrer pour que "l'Ivoirien nouveau" prenne racine dans l'administration publique.

Recevez mes chaleureuses félicitations », a indiqué le Général Issa Coulibaly au Président du Conseil constitutionnel. Avant d'inviter l'ensemble des fonctionnaires à suivre son exemple. Le ministre de la Fonction publique dit s'inscrire dans la vision du Président Alassane Ouattara qui est de bâtir une administration publique, qui, à l'instar du secteur privé, intègre la performance et la culture du résultat. « Pour atteindre cet objectif, nous devons mettre au centre de nos actions le travail, rien que le travail bien fait. C'est seulement à ce prix que nous parviendrons à construire une administration performante, vouée à la satisfaction des besoins des populations », a recommandé le premier responsable de la Fonction publique. Pour lui, ces récipiendaires sont à l'honneur pour avoir su incarner au sein des différentes administrations, les valeurs de ponctualité, de discipline, de probité, de rigueur et d'efficacité dans le travail.

415 fonctionnaires ont reçu leur distinction des mains du ministre de la Fonction publique, le Général Issa Coulibaly, hier, à l'Ecole nationale d'administration (Ena), en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Parmi cet effectif, 67 fonctionnaires ont été faits Commandeurs ; 131 Officiers et 217 Chevaliers. Le ministre a félicité les heureux récipiendaires parmi lesquels figure le Président du Conseil constitutionnel, Koné Mamadou, élevé au grade de Commandeur de l'ordre du mérite de la Fonction publique. « Vous êtes un exemple d'humilité et de fonctionnaire accompli au service de l'Etat.

Leur abnégation et leur acharnement au travail ont été reconnus par leur employeur : l'Etat de Côte d'Ivoire. En guise de gratitude pour service rendu à la nation et leur contribution à la modernisation de l'administration publique, ils ont été distingués dans l'ordre du mérite de la Fonction publique.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.