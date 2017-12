Cote d'Ivoire: Arbre de noël au patriote - Une belle fête pour les enfants des travailleurs

Cent, deux cents, trois cents, peut-être un peu plus ! En tout cas, les enfants des travailleurs de Mayama Editions et production, société éditrice du journal le Patriote, étaient en fête, dimanche dernier, veille de la fête de Noël 2017.

De 14 h à 18h, les mômes ne se sont point du tout ennuyés, surtout que la cérémonie était animée par la sémillante "Tata Naomi", réputée animatrice des émissions pour enfants à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti).

Des concours de danse à celui du plus beau garçon (Bagnon); "la plus belle fille" (Taloua Klaman), en passant par le jeu d'immobilisation (Imo) et autres "Saut à la corde", le père Noël et Tata Nahomi ont fait vibrer les enfants. Faisant souvent montre de qualités de danseurs devant l'éternel, les enfants ont également accompagné l'artiste Bamba Ami Sarah dans ses chorégraphies endiablées. Ils ont même, par moments, été accompagnés par certains parents. Ces derniers qui ont encore de beaux restes en la matière. Dans le déroulé de cette belle fête, c'est Moussa Kéita, journaliste au service Politique, par ailleurs, président du Comité d'organisation qui a souhaité le traditionnel "Akwaba" à Noël Koffi Maï- zan, représentant le parrain, sa délé- gation et à toutes les convives.

A sa suite, le Responsable des ressources humaines, Glodé Francelin, a dit la joie et la gratitude du Gérant de Mayama Editions et production, Charles Sanga, au parrain pour « son extrême sollicitude et sa présence constante auprès des travailleurs du patriote, même physiquement absent ». Quant à Abraham K. Guéi, au nom des enfants des agents de Mayama, il a souhaité « la pérennité de cet arbre de Noël et bien d'autres occasions récréatives pour que les parents et leurs familles se retrouvent pour se délasser ». Le plus intéressant, c'est que les enfants ont cru bon de s'engager : « Chers parents, nous vous promettons de bien travailler pour de bons résultats à l'école afin de vous faire honneur ». « Le parrain aurait voulu être à vos côtés. Mais, des circonstances ne le permettant pas, il m'a instamment demandé de venir vous porter son message d'amour, son soutien et sa solidarité avec les travailleurs du Patriote et leurs enfants », a dit d'entrée Koffi Maïzan. Rappelant l'éminent rôle joué par le Patriote dans la conquête du pouvoir par le Rdr, il s'est voulu, on ne peut plus, clair : « Nous savons tous le rôle primordial joué par le journal le Patriote. A des moments de doute, à des instants de peur, le Patriote a toujours porté le combat de la démocratie et de la liberté.

C'est pourquoi le parrain me demande de vous rassurer de sa présence à vos côtés à tout instant ». A l'issue du cérémonial des allocutions, l'on pouvait passer au moment le plus attendu par les tout-petits : l'arrivée du père Noël ! Dans sa traditionnelle tenue rouge et son imposante barbe blanche bien drue, l'heureux donateur est arrivé les bras chargés « de jouets par milliers ».

Beaucoup de mômes ne se sont pas empêchés de lui demander « leurs petits souliers ». L'un après l'autre, le père Noël, assis au pied d'un imposant sapin, a distribué les différents jouets de sorte que tous et même certains enfants des riverains qui sont venus faire l'amitié à ceux des travailleurs du Patriote en reçoivent. Une belle fête ponctuée d'un copieux repas qui a permis aux enfants de faire bombance et se trémousser jusqu'aux dernières lueurs du jour.