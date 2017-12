Cote d'Ivoire: Ouattara lors de la remise officielle du pont de Bettié - "Toutes les régions enclavées du pays peuvent compter sur moi"

La nouvelle année approche à grands pas, et comme d'habitude, nous allons tous prendre de petites et… Plus »

" Populations, je vous invite à utiliser pleinement ce pont en vue de participer au développement économique de votre pays ", a appelé Amédé Kouakou. Le directeur de l'AFD, Bruno Leclerc, a souligné que la construction de ce pont était attendue par les opérateurs économiques ivoiriens et ghanéens. Car situé sur un axe de développement stratégique. " Nous sommes fiers d'avoir participé à sa réalisation", a-t-il exprimé. Le pont de Bettié, d'une longueur de 189,4 m, est composé de 5 travées et a une largeur de 10 m dont 7 m de chaussée.

" Les remous en début d'année nous ont fait perdre 100 milliards de francs CFA et retardé certains projets", a signalé le chef de l'État qui n'a pas manqué d'exprimer sa foi en l'avenir. Selon le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Koffi Kouakou, le pont qui a coûté 8 milliards de francs CFA, a été construit dans le cadre du 2e CDD (Contrat de désendettement et de développement).

L'objectif, selon lui, est de faire de l'Indenié- Djuablin un pôle de croissance économique. Il a dit avoir déjà investi dans cette région pendant ces trois dernières années, 80 milliards de francs. A en croire, le chef de l'État, le gouvernement a entrepris depuis 2011, un vaste programme de rénovation et de développement du réseau routier en vue de soutenir la croissance économique. Non sans préciser que ce rythme de développement sera " maintenu" et " amplifié". Car, "nous voulons faire en sorte qu'aucune région ne soit en marge". Par ailleurs, tout en se félicitant du retour de la sécurité dans le pays, le président Ouattara a appelé au renforcement du climat de paix sans lequel rien ne peut se construire.

" Partout où les régions sont enclavées en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur moi. Car ceci est une nécessité", a fait savoir le chef de l'État. Parlant du pont de Bettié, Alassane Ouattara a indiqué qu'il s'agit d'une promesse de campagne." Le pont est là ", a-t-il fièrement annoncé. Avant de poursuivre: " Le bac a rendu d'énormes services mais il n'était plus adapté pour soutenir le développement de Bettié". Selon lui, le pont va soulager les souffrances de la population et permettre l'écoulement des produits agricoles. " C'est aussi un outil d'accélération du processus d'intégration sous-régional avec le Ghana", a-t-il relevé.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.