Cote d'Ivoire: Réveillon de noël - Bédié souhaite une paix durable

L e Président Aimé Henri Konan Bédié et son épouse ont pris part à la messe du réveillon de Noël à la cathédrale St Pierre et St Paul de Daoukro. Ils avaient à leurs côtés, le président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, Charles Koffi Diby, et un parterre d'autorités politiques et administratives de Daoukro.

« Nous venons d'assister à la messe de Noël à Daoukro. Nous souhaitons à cette occasion à tous les Ivoiriens, filles et garçons, de passer une douce nuit de Noël. Au-delà de la Noël, nous souhaitons une joyeuse et bonne année à nos compatriotes, une année de paix, de prospérité et de bonheur », tel est le message délivré dans la nuit du 24 au 25 Décembre, par le Président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, à la sortie de la messe. Dans son homélie, le père Tanoh Léonard est revenu sur la naissance de Jésus Christ et a tenu à faire comprendre aux nombreux fidèles, qui ont effectué le déplacement, le sens de cette naissance, non sans s'insurger contre les fléaux qui menacent notre existence quotidienne.

Selon lui, la grâce du Seigneur s'est manifestée à travers cette naissance, qui apporte le salut à tous les hommes. Et de demander à tous de s'élever un peu plus pour percevoir le mystère sur l'incarnation.

« Quelle message d'espé- rance Dieu nous donne avec cette naissance ? Dieu vient nous visiter, nous partager sa lumière. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité ». Le curé a surtout fait partager les problèmes de la société qui découragent tout un chacun, avant de les rassurer sur des solutions trouvées par le Seigneur. « Que de motifs pour perdre espoir ! La vie est dure, il y a beaucoup de maladies, il y'a trop de morts, l'insécurité est grandissante. Que dire de cette migration vers d'autres cieux, tout en sachant qu'il y a des dangers. L'esclavage en 2017, quelle abomination ! Face à tous ces problèmes, Dieu vient habiter parmis nous en vérité, pour dire que la vie de chacun a encore un sens ».

Il a terminé en demandant aux parents d'être regardant sur la vie de leur progéniture : « Si nous continuons dans cette ambiance nous allons fabriquer des monstres. » Après la messe, un tour effectué dans la ville, nous a permis de constater que, la fête de Noël s'est passée dans la sobriété. Maquis, restaurants, bars... n'ont pas connu l'affluence des années précé- dentes.