Cote d'Ivoire: 21ème édition d'Arkadi - L'art à l'écoute de la merveille

L'art est en fête ! Situé à Cocody, le musée théâtral "Bin Kadi So" a abrité, le 6 décembre dernier, la cérémonie de lancement de la 21ème édition d'Arkadi, rencontres multi-artistiques initiées par l'association à but non lucratif Bin Kadi So.

Pour l'occasion, le public présent a eu droit à une représentation théâtrale du Bin Kadi So avec Wendyam ; un défilé de mode qui a mis en lumière les créations des stylistes Becongoran et Christy Tadjo ; un vernissage d'exposition d'arts plastiques. Sponsorisé par le géant de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, Orange, l'événement a, cette année, pour thème : « A l'écoute de la merveille».

Et Marie-José Hourantier, directrice du Binkadi So d'expliquer : « La merveille se mesurera dans cette 21ème édition à l'émotion qui nous saisit. Laissons notre surdité sociétale de côté et redécouvrons les mondes enchanteurs... ».

Arkadi 2017 enregistre la participation de divers artistes (peintres, stylistes, sculpteurs, écrivains, comédiens... ). Au programme, il y a en plus des spectacles et des expositions, des manifestations littéraires, des tables rondes, des échanges entre amateurs éclairés autour des textes. Un vrai moment de célébration de l'art sous toutes ses facettes.