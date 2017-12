Cote d'Ivoire: CAN 2021 - Le ministre Amichia dit tout sur les travaux

La Côte d'Ivoire prépare activement l'organisation de la Can 2021. Pour ce faire, le comité d'organisation de la Can (Cocan) 2021 est déjà à la tâche. Ce comité conduit par son président Kessé Feh Lambert a été reçu hier par le ministre des Sports et des Loisirs François Amichia à son cabinet sis au 3ème étage de l'immeuble Sogefiha au Plateau.

C'est un comité d'organisation fort de 19 membres que le président Feh Kessé est allé présenter au premier responsable du sport ivoirien. A l'occasion, le ministre Amichia a félicité le président Kessé Feh Lambert pour sa nomination. Il a demandé au président du Cocan et à ses collaborateurs de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette importante compétition que la Côte d'Ivoire organise pour la 2ème fois.

Le ministre des Sports a réaffirmé la disponibilité de ses services à aider les membres du Cocan à mener à bien leur mission. «Nous, au ministère, sommes à votre entière disposition. C'est un événement que nous allons partager ensemble, préparer et vivre ensemble », a déclaré le ministre des Sports et des Loisirs.

François Amichia avant d'ajouter : «Le gouvernement travaille pour doter le pays d'infrastructures adéquates pour une bonne organisation de la compétition». Selon lui, avec le concours du Bnetd des appels d'offres ont été lancés pour la construction des stades. Les listes des entreprises retenues pour la construction des stades de San Pedro, Korhogo et Yamoussoukro ainsi que la réhabilitation de celui de Bouaké et du stade Félix HouphouëtBoigny, à en croire le ministre des Sports et Loisirs, sera publiée fin janvier 2018. Poursuivant, François Amichia a annoncé le démarrage des travaux de construction des stades dès la fin du premier trimestre de 2018. Ils dureront 24 mois.

De son côté, Feh Kessé a rassuré le ministre Amichia du siège du Cocan qui est en pleine réfection à Marcory. Le comité, selon lui, est déjà à la tâche pour la réussite de la Can 2021. « Nous allons offrir une des meilleures Can à l'Afrique en 2021 », a promis le président Lambert Feh Kessé.