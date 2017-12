Cote d'Ivoire: Filière coton - La mise en œuvre du zonage matérialisée par une signature de convention

La nouvelle année approche à grands pas, et comme d'habitude, nous allons tous prendre de petites et… Plus »

Elle précise les droits et obligations des parties signataires », a expliqué le Dg du Cca. Selon lui, cette signature marque la fin d'un processus initié, celui de la mise en œuvre effective sur le terrain des engagements mutuels consignés dans la convention. Aussi Adama Coulibaly a-t-il invité les acteurs à adhérer pleinement aux dispositions pertinentes de ce nouveau contrat qui vise à mieux organiser l'appui technique au profit des producteurs de coton. Et cela, en améliorant le cadre de vie des populations qui vivent de l'activité cotonnière.

Pour le Directeur général du Cca, Adama Coulibaly, cette signature qui intervient un an après la prise du décret d'application de la loi de 2013 fixant les règles de commercialisation du coton et de l'anacarde et régulant les activités desdites filières, matérialise l'institution et l'attribution des zones exclusives d'activités aux 06 sociétés cotonnières installées. « Les conventions signées fixent les modalités d'exécution des missions confiées à ces sociétés cotonnières, à savoir l'encadrement agricole, l'achat du coton graine et la contribution au développement local dans les zones constituées.

La relance de la durabilité de la filière coton est véritablement en marche. En atteste ce vendredi 22 décembre 2017, au 15ème étage de l'immeuble Caistab, la signature de convention entre le Conseil du coton et de l'anacarde (Cca) et les sociétés cotonnières dans le cadre du zonage dans la filière coton.

