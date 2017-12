Tunisie: CAB et VSMA - La rupture !

Vingt-sept individus ont été gardés et les autres ont été relâchés, «au cours du match, de nombreux fumigènes ont été allumés et lancés sur le terrain par les supporters des deux camps et un individu âgé de 28 ans s'est brûlé la main en en allumant une flamme, ce qui a nécessité son transport à l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous pour des soins», précise la même source. D'autres personnes ont tenté à la fin du match d'agresser les bus et les voitures qui transportaient les supporters du CS Sfaxien, mais les forces de l'ordre ont réussi à les intercepter et à assurer leur protection à la sortie du stade, souligne-t-on.

Malheureusement, après le match, les supporters du CAB qui passaient devant des cafés de la ville de Menzel Abderrahmane furent provoqués par de jeunes fans du club de Menzel Abderrahmane attablés aux cafés de cette ville, ce qui a conduit à des accrochages entre les deux parties. Les supporters du ST furent épargnés et n'entrèrent jamais dans ces violences qui ont nécessité un lancer de gaz lacrymogène par la police pour séparer les deux galeries du CAB et de la Vague Sportive de Menzel Abderrahmane.

La rencontre en retard du championnat de Ligue 1 Club Athlétique Bizertin-Stade Tunisien (3-1) a été suivie par de graves incidents dans la ville de Menzel Abderrahmane. Durant la rencontre, les supporters et les responsables du Club Athlétique Bizertin et du Stade Tunisien ont donné l'exemple en se tenant dans une même tribune les uns à côté des autres au stade de Menzel Abderrahmane. Les drapeaux des deux équipes flottaient dans un même coin. Une belle leçon pour tous les autres clubs.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.