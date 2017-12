Tunisie: Les richesses culturelles du Djerid à l'honneur

Cette manifestation avait démarré, jeudi 21 décembre, avec à l'affiche deux concerts présentés par les artistes tunisien, Sabeur Reabi, le 22 décembre et belge Aywa, le 23 décembre.

Le directeur du festival, Mohamed Sadok Blouza, a déclaré que la programmation de spectacles d'animation dans les avenues principales de Tozeur a pour objectif d'attirer des touristes et de valoriser la richesse culturelle de la région, notamment à travers son patrimoine soufi.

Par ailleurs, les artistes Raoudha Ben Abdallah, Lina Ben Ali et Yasmine Azaiez ont assuré des soirées à la Médina de Tozeur, et des projections cinématographiques et activités pour enfants ont été proposées dans divers quartiers.

L'ouverture a été marquée par la présentation d'un spectacle de chants et de danses, ayant pour thème les coutumes et les traditions du Djerid et des spectacles de chant folklorique de Libye.