Tunisie: Valorisation du patrimoine immatériel

La première édition de la Rencontre arabe sur la culture populaire de Gafsa, organisée en collaboration avec le ministère des Affaires cultuelles, la délégation régionale des affaires culturelles de Gafsa et l'Association tunisienne de la culture populaire (section Gafsa) et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, se tiendra du 28 au 30 décembre à Gafsa.

L'ouverture de cette première édition aura lieu avec un concert musical assuré par l'artiste tunisienne, originaire de la ville de Gafsa, Zohra Lajnaf, à partir de 20h00 au centre culturel Ali-Jida.

Le programme de cette première rencontre comporte des expositions, notamment une exposition sur le livre arabe et la culture populaire et une exposition photographique autour des sites archéologiques et touristiques tunisiens. Les invités et le public pourront également découvrir une exposition documentaire sur le patrimoine populaire national organisé par le bureau régional de l'information et de la documentation à Gafsa.

L'ouverture officielle, rehaussée par la présence du ministre des Affaires culturelles, sera marquée, outre le concert de Zohra Lajnef, par la projection d'un film documentaire sur les sites touristiques et archéologiques en Tunisie. Lors de la soirée, des hommages seront rendus aux invités arabes et aux poètes tunisiens El Iid Msabhia, Om El Khir Issaoui et Brahim Ben Hamel.

Un grand nombre d'invités notamment d'Algérie, du Maroc mais aussi de Tunisie seront présents pour animer des débats au sujet du patrimoine populaire oral et des technologies modernes, le commun dans le patrimoine culturel immatériel arabe, le patrimoine immatériel et son rôle dans l'histoire de la période rebelle durant la colonisation en Tunisie à travers les textes de chants bédouins.

La rencontre sera également une occasion pour les invités de visiter le musée Dar Chraiet, le mausolée Abou El Kacem Chebbi à Tozeur, et de faire un circuit culturel et touristique à Gafsa, Tamaghza, Chbika et Tozeur.

La clôture sera marquée par l'annonce de la composition du bureau de la fédération arabe de la culture populaire sous la présidence de la Tunisie en 2018 et l'annonce du gouvernorat qui accueillera la deuxième édition de la rencontre arabe de la culture populaire pour la nouvelle année 2018.