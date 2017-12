Congo-Brazzaville: Championnat national de basket - AS La Grandeur et Brazza-basket au sommet

Les deux formations de la capitale sont sacrées championnes du Congo 2017 de la balle au panier, respectivement dans les versions messieurs et dames.

La 36e édition de la compétition nationale de basketball a été un succès pour AS La Grandeur (ASG) et Brazza-basket. En finale masculine, les basketteurs de ASG ont donné du fil à retordre à ceux de Diables noirs en leur infligeant une défaite de 70 à 50. Cette finale a été la troisième confrontation entre les deux équipes en une année. D'abord au championnat départemental, l'équipe de Diables noirs s'était imposée, puis au play-off, AS La Grandeur avait pris sa revanche. Grâce à cette victoire, ASG succède ainsi à Inter club, ex-champion en titre.

Chez les dames, Brazza-basket, qui tient le haut du pavé de la discipline en version féminine au Congo depuis quelques années, a vaincu Etoile du Congo 77 à 57. Brazza-basket réédite donc l'exploit en conservant le trophée, d'autant plus que la saison passée, l'équipe a terminé la compétition sur la première marche du podium.

Du matériel moderne pour les ligues

En dehors des performances collectives, des talents individuels se sont révélés: Kassongo de Brazza-basket a été sacrée meilleure marqueuse avec 115 points. Yoa de ASG a décroché le même titre chez les messieurs avec 81 points. L'équipe d'Ewo s'est contentée du trophée de fair-play. Chacune des équipes participantes à ce championnat national a reçu un lot de ballons qui leur permettra de continuer à travailler au bercail. La ligue de Pointe-Noire est rentrée avec un marquoir électronique pour ses tournois locaux. La Fédération congolaise de basketball (Fécoket) commence ainsi à doter les ligues départementales du matériel moderne afin de les sortir de l'empirisme.

Pour le président de la Fécoket, Bruno Jean Richard Itoua, la compétition a permis de rompre avec l'immobilisme après le désistement du Congo à abriter l'Afro-basket 2017. « C'est aussi une manière pour le bureau exécutif de la fédération de réaffirmer inlassablement son engagement à faire rayonner le basket congolais au plan national et international », a-t-il expliqué, en soulignant que ce rendez-vous sportif national de la balle au panier a permis le brassage des jeunes sportifs venus de plusieurs départements du pays. Bruno Jean Richard Itoua s'est, par ailleurs, dit satisfait du niveau technique des athlètes, surtout ceux de l' hinterland qui n'ont pas démérité face aux adversaires des grandes villes, comme Brazzaville et Pointe-Noire qui, du reste, ont été plus outillés, plus expérimentés et mieux entraînés... « Continuez ainsi », a encouragé le président de la Fécoket.