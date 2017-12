Congo-Brazzaville: Fête de Noël - La Fondation Harris-Oyo offre des jouets aux enfants de Ouenzé

Entre espoir et appréhensions, les Congolais attendent de voir les parties signataires de l'accord du 23… Plus »

« La Fondation Harris-Oyo s'est engagée depuis plusieurs années auprès des familles des quartiers 56 et 57 afin de ranimer la flamme de la fraternité que nous voulons désormais éternelle. Voici donc ici, devant vous, l'expression de cet amour dévoilé, au travers de ces cadeaux offerts aux enfants. Nous vous remercions une fois de plus et espérons que nous continuerons avec vous à œuvrer pour le bonheur de chacun, que Dieu vous bénisse et bonne fête de Noël à vous tous », a souhaité Cécilia Oyo.

Réunis depuis le matin sous les tentes érigées pour la circonstance à l'ex-CSI Ebina, c'est dans l'après-midi que de nombreux enfants issus des quartiers 56 et 57 Ouenzé, ont reçu leurs cadeaux de Noël. « Les fêtes vont bien se passer, qu'il continue dans cet élan et que Dieu bénisse l'honorable Romi Oyo jusqu'à la fin de sa vie », a souhaité le jeune Pascal Russel Mayiva Ngouanga, après avoir été servi par les organisateurs de la cérémonie.

