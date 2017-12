Afrique Centrale: Gestion des ressources en eau - La CEEAC se dote d'une convention pour prévenir les conflits

Outre l'utilisation des ressources en eau partagées, le texte régional promeut également la protection et la prévention de l'environnement, à travers la lutte contre les pollutions, les évaluations environnementales transfrontalières, la gestion des urgences, etc.

Notons que le nouveau texte communautaire consacre les règles substantielles et procédurales pour prévenir les conflits, obligeant les Etats à une utilisation équitable et raisonnable des ressources en eau. Il met à la charge des pays l'obligation de notifier au préalable des mesures projetées susceptibles d'avoir des effets négatifs sur d'autres pays voisins.

Avec ses seize cours d'eau partagés, cinq lacs internationaux et plus de dix-sept systèmes aquifères, l'Afrique centrale est la région du monde la plus riche en matière de ressources en eau de surface et souterraines. Elle regorge d'environ 21,828 m3/an par habitant.

« Aux termes des fructueux échanges, les ministres ont décidé de retirer le principe de supranationalité du projet de Convention afin d'accélérer le processus de son adoption et de permettre à la Communauté de se doter d'un instrument de prévention et de résolution pacifique des conflits liés à la gestion des ressources en eau partagées », a signifié le conseil des ministres de la CEEAC.

