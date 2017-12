Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 - V.Club domine Dragons/Bilima, Renaissance bat Racing Club Kinshasa

A la veille de la fête de la Nativité, deux rencontres de la zone de développement ouest de la 23e édition du championnat nationale de football se sont jouées à Kinshasa.

L'AS V.Club a marché, le 22 décembre en sixième journée au stade des Martyrs, sur l'AS Dragons/Bilima au terme d'un des derbys qui déchaînait aussi des passions par le passé dans la capitale. Deux buts à zéro, c'est le score de cette rencontre en faveur des Dauphins Noirs qui prennent du coup la tête du classement de la zone de développement ouest.

De retour de son indisponibilité, le buteur maison de V.Club, Taggy Etekiama Agiti, n'a mis qu'un quart d'heure pour sévir. Il a donc ouvert la marque à la 15e mn, inscrivant son deuxième but de la saison. Le jeune espoir international Chadrack Muzungu a marqué le deuxième but à la 84e mn, donnant le coup de grâce aux Monstres de Kinshasa qui ont à peine existé au cours de cette partie.

L'on signale que V.Club jouait sans son entraîneur, Florent Ibenge, en voyage à Blantyre, au Malawi, pour voir évoluer le prochain adversaire de V.Club en Ligue des champions. Le team vert et noir est le nouveau leader de la zone ouest avec désormais quinze points glanés en six rencontres. Dragons/Bilima joue ce 27 décembre son prochain derby, cette fois-là contre Daring Club Motema Pembe qui revient d'une préparation dans la sérénité de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville.

Rebondissement du FC Renaissance

Le 23 décembre, toujours au stade des Martyrs, c'était le tour du FC Renaissance du Congo de rebondir après avoir été sanctionné par la Ligue nationale de football (Linafoot) qui l'a amputé de neufs points déjà acquis. Les Renais -entraînés désormais par le technicien congolais Dauda Lupembe après la démission de l'Ivoirien François Guei- ont positivement réagi en battant la formation de Racing Club de Kinshasa (RCK) par un but à zéro, en dernier match de la 7e journée.

L'unique but a été l'œuvre du milieu offensif Litekia Ekiri à la 71e mn. Dernier avec trois points seulement glanés à Matadi face à Nord Sport, le FC Renaissance du Congo se relance avec six points.

«C'est une victoire capitale. Un match très difficile pour les deux formations. J'ai donné un mot d'ordre à mes joueurs, en leur disant qu'ils ont gagné les neuf points perdus et qu'ils pouvaient en gagner d'autres. L'adversaire a eu des occasions sans les concrétiser, mais nous n'avons eu qu'une seule et l'avons mise au fond. Chaque équipe a eu son temps fort et son temps de flottement, c'est cela un match de football», a indiqué le coach Dauda Lompembe.

Pour sa part, l'entraîneur Kiki Mankengele du RCK a laissé entendre : «Nous avons très mal joué, aucune vitesse, toujours avec la tendance de reculer, les deux latéraux n'ont pas su alimenter l'attaque. Bref, on n'a pas été efficace en attaque. Aucun joueur n'a pu se projeter directement devant avec le ballon. C'est pourquoi j'ai monté Ntambidila, mais il n'a pas bien accompli son rôle. En outre, nous avons beaucoup de malades, et cela nous a aussi déstabilisés ».

Zone est : Muungano sanctionné

Dans la zone de développement est, la Linafoot a sanctionné, le 20 décembre, l'OC Muungano de Bukavu (province de Sud-Kivu) suite aux incidents survenus le 17 décembre, au stade des Volcans de Birere, à Goma (province du Nord-Kivu), lors de son match contre le club local d'AS Dauphin Noir.

Au moment des troubles à la 84e mn, les deux équipes étaient à égalité de zéro but partout. Muungano dont les supporters ont été à l'origine de l'arrêt de la partie en perpétrant la violence a donc écopé d'un forfait, ave une amende correctionnelle de cinq mille dollars américains et la sommation de réparer les préjudices commis sur l'arbitre du match qui a été molesté.

Le joueur Masudi Bayitofolo a écopé de dix-huit mois de suspension pour avoir agressé l'arbitre. Ses coéquipiers Sumaili Radjabu, Henri Kizungu, Kisesa Ramazani et Ley Sivihwa sont suspendus pour douze mois, pour des agressions sur l'arbitre. Le secrétaire sportif, Benjamin Kasindi, et le directeur technique de Muungano, Patrick Mahindu, sont aussi suspendus pour deux mois et sommés de payer une amende de cinq cents dollars américains chacun pour incitation à la violence.