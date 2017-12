Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Une messe d'action de grâces au profit des enfants hospitalisés

Entre espoir et appréhensions, les Congolais attendent de voir les parties signataires de l'accord du 23… Plus »

« Il s'agit d'une tradition que nous sommes en train de pérenniser pour montrer aux enfants que l'hôpital est un lieu où l'on arrive pour des soins et non pour les marginaliser. Ils ont les mêmes droits que les enfants qui sont restés à la cité. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête de Noël à tous les enfants hospitalisés au CHU », s'est-il exprimé.

Noël n'est pas une simple commémoration de la naissance de Jésus-Christ, c'est aussi la célébration du programme, du projet, du dessein que le seigneur a pour l'homme. Ce dessein se résume tout simplement au bonheur et au salut de notre âme », a prêché le curé, précisant que malgré les péripéties de la vie, le poids des maladies et les souffrances de toutes sortes, Noël rappelait une espérance de vie meilleure.

