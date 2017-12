Congo-Brazzaville: Fécofa - Constant Omari reconduit président

Candidat unique pour briguer la présidence de l'instance nationale du football pour la quatrième fois, Constant Omari a sans coup férir été plébiscité par les vingt-huit électeurs.

Il n'y a pas eu possibilité d'une surprise. Candidat unique à la présidence, Constant Omari Selemani (60 ans le 14 janvier 2018) a été réélu, le 23 décembre à Kinshasa, pour un quatrième mandat consécutif de quatre ans à la présidence de la Fédération congolaise de football association (Fécofa). Il a recueilli la totalité des voix au cours du scrutin, soit toutes les vingt-huit voix des vingt-huit votants.

Constant Omari a placé son mandat sous le signe du développement du football. « Il ne peut être question de commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs, par le passé, en 1974, sans jeter les bases pérennes de la relève et du développement du football congolais.

C'est pourquoi, tout au long de notre prochain mandat... , notre action sera fondée sur la formation du footballeur, des techniciens et des encadreurs, la remise en état et la réhabilitation de notre Centre technique national Kurara M'Pova de Kinkole, le développement du football des jeunes, la révision aussi bien structurelle qu'en ressources humaines de la direction technique nationale, l'amélioration de l'arbitrage avec la création d'un département d'arbitrage au sein de la Fédération, la promotion du football féminin par le lancement et l'organisation de ses différentes compétitions toutes catégories confondues, la réforme en cours des championnats à tous les niveaux, de l'élite aux entités locales, etc.

Les présidents des Ligues provinciales devront, à cet effet, être accompagnés dans la bonne organisation de leurs championnats respectifs. Un accent particulier sera mis sur la qualité des infrastructures et installations sportives qui, malheureusement, n'appartiennent pas à la Fécofa », a-t-il déclaré, en présentant son plan d'action avant son élection.

Les autres membres élus du comité exécutif de l'instance faîtière du football congolais sont le premier vice-président Donatien Tshimanga Mwamba (27 voix sur 28), le deuxième vice-président Jean-Didier Masamba (24 voix sur 28), le troisième vice-président Roger Bobo Bondembe Bokanianga (14 voix sur 28), le quatrième vice-président Théobald Binamungu (14 voix sur 28).

Jean-Marie Tambwe Lubamba a été élu cinquième vice-président avec 26 voix sur 28, alors qu'Adolphe Kabamba Muana Bute a recueilli 27 voix sur 28 pour occuper le poste de sixième vice-président. Notons-le, ils étaient tous candidats uniques à leurs postes respectifs.

Six sur dix candidats ont été élus membres au sein du comité exécutif de la Fécofa. Les anciens membres qui reviennent sont Nongha ossango, Tshomba Fariala, Maurice Munda Kapambwe, et ceux qui font leur entrée dans le comité exécutif sont Nathalie Kibangu, Maurice Bapumbudia et Jean-Marie Kamwena.

L'on doit signaler que certaines candidatures n'avaient pas été retenues par la commission électorale mise en place pour ce scrutin, notamment celle de Jean-Claude Muamba Mukundi, journaliste sportif à la télévision kimbanguiste Ratelki, qui n'a pas rempli les critères exigés pour postuler, et brandissant pour sa part la loi sportive.

Les dossiers des candidats membres Alex Kande Kalombo et Anaclet Kuzituka Mandunga ont également été écartés pour n'avoir pas rempli les critères requis, a-t-on appris. Mais les candidats Simon Kayoyo, Alfred Boloki et l'ancien Dismas Bisimwa n'ont pas eu de voix requises pour prendre place au sein du comité exécutif comme membres.