Gabon: Noel à POG - Au nom de l'amour, du partage, de la gaieté et de la solidarité pour tous !

La capitale économique gabonaise a vibré aux couleurs de Noël du 22 au 23 décembre dernier. Jean Fidèle Otandault, en Père Noël, a fait de nombreux heureux aux sein des populations de la Commune de Port-Gentil.

L'Opération « Paniers Solidaires » a visé les foyers économiquement faibles comme ceux des veuves, orphelins, personnes âgées, indigents, familles monoparentales en difficulté sociale. Un geste humanitaire, disent plusieurs bénéficiaires. « Paniers Solidaires », « Le Père Noël a pensé à moi » et « Construisons Ensemble JFO » sont les trois opérations menées par le membre du gouvernement répondant à l'appel du partage émis par le Chef de l'Etat gabonais.

« L'Opération Père Noël a pensé à moi » a visité 5000 enfants. C'est un élan de solidarité, de partage et surtout d'amour teinté d'humanisme pour les personnes économiquement faibles que vient de poser Jean Fidèle Otandault dans la commune de Port-Gentil. Un acte humanitaire salué presqu'unanimement par tous les bénéficiaires.

Il a été question pour le Membre du Comité Permanent, Jean Fidèle Otandault, accompagné de son staff, de se rendre dans les orphelinats et le service de pédiatrie de l'hôpital de Ntchengue pour des dons aux plus démunis. Ces présents étaient constitués d'un jouet et de friandises. La Prison Centrale de Port-Gentil n'a pas été en reste. Le vendredi 23 Décembre 2017, les détenus ont eu le privilège de bénéficier d'un excellent repas de Noël.

L'Opération « Construisons Ensemble JFO » a pour objectif de réfectionner les maisons en ruines habitées par des nécessiteux dans des conditions atroces. « Chaque être humain mérite le minimum vital comme vivre dans un environnement sain à l'abri des eaux pluviales et de l'insécurité » estime-t-il. L'essence de ces projets, poursuit-il, « est un mélange d'Amour, du don de soi, d'altruisme, de solidarité et de partage ».

C'est dans cette optique que le Membre du Comité Permanent du Parti démocratique gabonais(PDG), membre du gouvernement, Jean Fidèle Otandault souhaite être une réponse sociale pour ces milliers de familles afin de s'arrimer à la vision du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba qui prônent la Solidarité et le Partage pour un Gabon meilleur et plus fort.

L'Opération « Paniers Solidaires », quant à elle, porté par l'ONG Malachie de Pépécy Ogouliguendé, parrainée par Jean Fidèle Otandault,vise les foyers économiquement faibles comme ceux des veuves, orphelins, personnes âgées, indigents, familles monoparentales en difficulté sociale. Pour ces maisons, regrette-t-il, « les fêtes de fin d'année sont le plus souvent loin d'être joyeuses et chaleureuses.

Bien au contraire, elles riment avec solitude et tristesse ». C'est pourquoi, selon le ministre du Budget et des comptes publics, décembre 2017 ne ressemblera certainement pas aux années antérieures. Jean Fidèle Otandault a pensé à eux et compte bien relever le pari ,celui de permettre à chaque Marigovéen de partager un excellent repas le soir du réveillon de Noël et garder des souvenirs inoubliables de cette fin d'année.

En tant que parrain bienfaiteur, le membre du comité permanent du PDG et les bénéficiaires ont eu de part et d'autre, un sentiment de satisfaction. Le premier, celui de donner et les seconds, celui de recevoir. Comme qui dirait, la passe au football est une preuve d'amour. Il faut donner comme on aime en recevoir. Noël était au grand rendez-vous à Port-Gentil. Il est attendu pour l'an 2018 !