Togo: Du vacarme national pour "déboucher les oreilles" de Faure Gnassingbé

En attendant un bilan d'une telle initiative qui rappelle encore les temps forts du CST (Collectif Sauvons le Togo) en 2012-2013, il est à rappeler que les militants et sympathisants de la Coalition des 14 partis de l'opposition seront dans les rues à Lomé et à l'intérieur du pays les 27, 28 et 30 Décembre prochain toujours pour les mêmes revendications mais aussi l'ouverture du dialogue.

"Où que nous soyons, de Lomé à Cinkassé, dans les rues, dans nos maisons, dans nos ateliers, dans nos champs, dans nos casernes, dans nos voitures, tapons sur nos casseroles ou bidons, soufflons dans nos vuvuzelas, trompettes ou sifflets, appuyons sur nos klaxons" pour faire entendre raison aux gouvernants sur les revendications du.peuple et de l'opposition. C'est l'appel que lance la Coalition des 14 aux Togolais acquis depuis le 19 Août dernier à la cause de leur lutte.

Comme si elle ne s'est pas fait suffisamment entendre via les manifestations publiques au plan national comme à l'international, l'opposition togolaise se lance un nouveau défi. Faire du vacarme national le Vendredi 29 Décembre 2017 de 13h00 à 14h00, pour déboucher dit-on les oreilles du régime de Faure Gnassingbé à qui elle réclame depuis 4 mois déjà, le retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote de la diaspora, ou à défaut, le départ du président de la République.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.