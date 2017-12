Congo-Kinshasa: La majorité présidentielle décrète le 31 décembre, journée de la paix

L'information a été donnée le 25 décembre par Félix Kabange Numbi Mukwampa de la famille politique du chef de l'Etat, au cours d'une cérémonie de remise des vivres à cinq cents jeunes désœuvrés venus de différentes communes de Kinshasa, auxquels se sont joints les étudiants quatre établissements d'enseignement supérieur et la plate-forme de jeunes tshisekedistes dénommée le Rassemblement des jeunes acquis à la paix.

Contrairement à l'appel des laïcs catholiques invitant tous les chrétiens à une marche pacifique, le 31 décembre, pour exigerer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, la majorité présidentielle, pour sa part, veut faire de cette journée celle de la paix et de prière.

Membre du bureau politique de la majorité présidentielle, le ministre Félix Kabange Numbi Mukwampa a indiqué que des gens ( faisant sans doute allusion à l'opposition) qui n'ont pas su mobiliser durant toute l'année 2017 veulent utiliser à la fin des jeunes comme des boucs émissaires en les envoyant dans la rue.

« Satan a toujours des programmes obscurs, de faire mourir les gens à la fin de l'année ; voilà pourquoi, nous vous invitons à la paix pour le 31 décembre. Ils n'ont pas su marcher, ils n'ont pas su faire des manifestations durant toute l'année 2017, il ne faudrait pas qu'ils aillent utiliser les jeunes comme boucs émissaires le 31 décembre.

Nous disons que journée est décrétée celle de la paix sur toute l'étendue du pays », a-t-il martelé, avant de rappeler aux jeunes que l'avenir du pays est entre leurs mains. « L'avenir du pays est entre les mains des jeunes. Vous n'êtes pas l'avenir de demain, mais vous êtes l'avenir d'aujourd'hui pour le Congo. Et le pays a besoin de vous pour sa reconstruction. », a-t-il conseillé.

Des vivres aux étudiants et jeunes désœuvrés

En partenariat avec Joseph Kokonyangi, secrétaire général de la majorité présidentielle, Félix Kabange Numbi a choisi la date du 25 décembre, jour de la Nativité, pour venir en aide à quelques étudiants et jeunes désœuvrés. Tôt le matin, l'enceinte du ministère de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville n'a pas pu contenir du monde.

Cinq cents jeunes désœuvrés et des étudiants de quatre institutions d'enseignement supérieur, notamment Unikin, Ista, UPN et ISC ont reçu des vivres pour passer dans l'allégresse la fête de Noël. Supervisant personnellement cette action au nom de Joseph Kokonyangui, son collègue de l'Urbanisme et habitat, Félix Kabange Numbi a remercié les jeunes pour avoir répondu à son invitation, les exhortant à ne pas répondre aux appels à la désobéissance civile de quelques politiciens qui veulent perturber la paix.

Pour lui, Noël c'est la naissance de Jésus, le prince de la paix qui a, à ses côtés, l'artisan de la paix en la personne du chef de l'Etat, Joseph Kabila; qui milite pour une paix durable en République démocratique du Congo.

« Nous avons travaillé à vos côtés durant toute l'année 2017, c'est pourquoi nous avons choisi ce jour de Noël pour vous dire merci. Vous vous êtes déplacés et vous ne pouvez pas rentrer bredouille. C'est le Noël, il y a la parole de Dieu et la nourriture vient s'ajouter pour que vous puissiez bien fêter », a-t-il indiqué.

La distribution des vivres s'est passée dans l'ordre et dans le calme. Chaque jeune, sourire aux lèvres, est sorti du ministère muni de son sachet de poulet, riz et autres biens. Des mots de remerciements n'ont pas tari de la part de ces jeunes à l'endroit des ministres Félix Kabange Numbi et Joseph Kokonyangi.