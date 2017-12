Cameroun: Russie, Egypte, Etats-Unis - Les nouveaux ambassadeurs accrédités

Il a également été conseiller chargé de la politique des sanctions au Bureau des Affaires économiques du département d'Etat, directeur au Bureau de la politique économique (direction Afrique) du département d'Etat, directeur au Bureau des Affaires économiques et régionales (division Afrique de l'Ouest) au département d'Etat. Comme le premier ambassadeur reçu, les plénipotentiaires d'Egypte et des Etats- Unis d'Amérique ont eu droit aux mêmes honneurs du Palais de l'Unité.

Le second diplomate introduit auprès du président de la République est le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Egypte, S.E. Medhat Mohamed Kamal Elmeligy. Titulaire d'un diplôme en relations internationales après des études à la faculté de commerce, section comptabilité de l'université du Caire, il a servi son pays tour à tour en Equateur, au Danemark, au Soudan, en Israël, en Arabie saoudite et en Fédération de Russie. Pour sa part, S.E. Peter Henry Barlerin, nouvel ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique est le troisième diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au président Paul Biya.

De 2008 à 2012, il est représentant permanent de son pays auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève. Depuis 2012, il était chef de section et vice-directeur du département Afrique au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou.

Diplômé de l'Institut d'Etat des relations internationales de Moscou en 1983, S.E. Anatoliy Bashkine est au service de la diplomatie de son pays depuis cette année-là. On l'a retrouvé en poste au consulat de son pays à Pointe-Noire au Congo, à l'ambassade de Russie au Sénégal et en Namibie.

On notait ainsi la présence du ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, le ministre, Secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, le directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou, le général de brigade aérienne, chef d'état-major particulier du président de la République, Emmanuel Amougou et le lieutenant- colonel, commandant la Garde présidentielle, Raymond Jean Charles Beko'o Abondo.

