Sénégal: Bethléem - Lieu de contact entre le ciel et la terre

Ceci fait dire au père évêque que « Bethléem est lieu de contact entre le ciel et la terre dans ce qu'il appelle le mystère du Verbe de Dieu incarné. Lequel enseigne comment Dieu se sert des personnes et des événements pour réaliser son dessein, et manifester aux hommes et aux femmes son amour ».

« Légalement, ils obéissent ainsi à l'édit de l'empereur romain Auguste, ordonnant le recensement des habitants de son empire. Mais, au-delà du respect dû à l'ordre d'un pouvoir temporel, la démarche de Marie et de Joseph a surtout une valeur spirituelle. Elle accomplit la volonté de Dieu suivant cet oracle prophétique de Michée : Et toi Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui doit gouverner Israël.

