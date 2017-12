Sénégal: Présidentielle de 2019 - Talla Sylla soutient Macky Sall

« Je renonce à ma candidature à la présidentielle de 2019 et je vais soutenir Macky Sall parce que j'avais pris l'engagement de défendre Thiès. Ce qui vient de se passer est un attentat contre Thiès. Et mon devoir, en tant que premier magistrat de cette ville, est de défendre Thiès », a déclaré Talla Sylla, dans son bureau, juste au sortir d'un conseil municipal houleux, tenu samedi et où la majorité des conseillers ont rejeté le budget 2018 qu'il avait proposé au vote.

Très remonté contre ce qu'il considère comme un combat politicien sans génie, sans esprit parce qu'orienté simplement vers la satisfaction des désirs d'Idrissa Seck, le maire de la ville de Thiès a invité les uns et les autres à relever ce défi. « Ils nous ont déclaré la guerre. Quand je le dis, je ne parle pas de partis politiques, je ne parle pas du mouvement « Fal askan wi » (qu'il dirige), mais de tous les autres conseillers qui ne sont pas des mêmes organisations politiques », a-t-il précisé.

Selon Talla Sylla, le président Macky Sall sait qu'ils ont des divergences profondes sur des questions essentielles, mais il essayera de trouver des espaces d'échanges avec le chef de l'Etat afin « de contribuer, autant que faire se peut, à écarter, à éradiquer et à nettoyer la gangrène politicienne ». « Si nous ne le faisons pas, nous faisons courir à notre ville et à notre pays des risques d'en pâtir », a-t-il martelé.

A l'en croire, il a tout fait pour casser les relations heurtées qui existaient entre la ville de Thiès et l'Etat du Sénégal, car il sait que depuis le président Léopold Sédar Senghor, aucun maire n'a réussi à réaliser quelque chose de grand à Thiès sans l'appui de l'Etat. « En plus, l'article 172 du Code des collectivités locales, en son dernier alinéa, dit que le maire est responsable de la mise en œuvre de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement », a-t-il ajouté. C'est pour cela qu'il a soutenu qu'il est essentielle que la ville de Thiès entretienne les meilleurs rapports de courtoisie républicaine et s'entende avec les différents services impliqués dans la mise en œuvre des politiques de l'Etat. D'ailleurs, s'est offusqué Talla Sylla, au moment où « tout converge vers Thiès, à savoir l'aéroport international Blaise Diagne à 16 kilomètres, un port annoncé à Ndayane, dans la région, les autoroutes Aibd-Thiès, Thiès-Touba, Thiès-Thiénaba-Tivaouane sans compter les acquis avec Promovilles, il est inadmissible qu'il y ait un complot politicien pour tuer la ville de Thiès ».