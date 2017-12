Sénégal: Indemnisation des sinistrés du pavillon Vert - Le dossier remis à l'agent judiciaire de l'Etat

Sur la seconde forme, il a indiqué que l'expert en incendie n'a pas trouvé la cause matérielle du feu. Alors que le spécialiste en évaluation de marchandises a fait une simulation, et glané des données. C'est sur la base de cette étude qu'un montant d'indemnisation a été retenu. « Entre ce montant et celui déclaré par les sinistrés, il y avait un gap de 500 millions de FCfa », précise Cheikh Ndiaye, tout en soulignant que « le Cices ne peut pas se prononcer sur ce montant». Car, dit-il, « le dossier est entre les mains de l'Agent judiciaire de l'Etat qui est en train d'étudier les contingences et les conditions de dédommagement des sinistrés ».

« C'est un Etat responsable qui veut couver et protéger tout le monde. Il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés par l'Etat ou le Cices », a-t-il soutenu. Cheikh Ndiaye a, à l'occasion, rappelé qu'après l'incendie, le Cices a pris ses responsabilités en relogeant les rescapés, avant de commanditer une étude qui se décline sous deux formes : commerciale et incendie.

