Sénégal: 26ème Fidak - Des produits de qualité de la région de Sédhiou proposés à la clientèle

La région de Sédhiou prend activement part à la 26e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak). Malgré une saison morte dans cette partie du pays, les exposants sont venus avec des produits de qualité.

Malgré une saison morte, Sédhiou prend part à la 26e édition de la Fidak. Femmes transformatrices de fruits et légumes ainsi que des artisans représentent dignement leur région. Saison morte parce que les producteurs viennent à peine de récolter. Ils exposent dans leurs stands l'essentiel des produits de leur région : fonio, miel, savon artisanal, conserves de « madd », huile de palme, pommade de cheveux fabriquée à base de la cire d'abeille, de l'huile naturelle et de plantes médicinales, etc.

Trouvée dans le stand, Adie Diatta dite Sya, encadreur en transformation des fruits et légumes à Sédhiou, ne se lasse guère à montrer les vertus des produits proposés aux visiteurs par sa région. « Nous avons exposé des produits de qualité et très prisés par la clientèle étrangère », soutient-elle. Elle prend pour exemple la pommade de cheveux qui permet de lutter contre les chutes des cheveux et les pellicules. « Cette pommade fait pousser des cheveux et les allonge », dit-elle. A côté de cette pommade, on retrouve une autre crème faite à base de la cire d'abeille et de l'huile naturelle. Celle-ci adoucit, rajeunit et protège contre le froid et des soins de visage.

Toutefois, les exposants de Sédhiou déplorent la période choisie pour l'organisation de la foire qui coïncide à un moment creux (mi-décembre). « Les gens n'ont plus d'argent parce que l'essentiel des visiteurs comptent sur les salaires. Le moment choisi n'arrange pas les exposants », détaille Adie Diatta, très fière de la qualité de ses produits. Elle estime que le ministère du Commerce doit aller à la rencontre des exposants pour requérir leurs avis sur la tenue de la Fidak. « C'est pourquoi, poursuit-elle, il n'y a pas assez de clientèle dans les pavillons. Nous ne vendons presque pas », ajoute-t-elle. L'artisanat de Sédhiou n'est pas en rade. Les exposants de ce sous-secteur de la région ont toujours battu le record de participation en termes de la qualité de leurs produits. Ils proposent à la clientèle des chambres à coucher, des salons, des portes, des armoires, des placards à balafons à base du bois de venne. Mohamed Lamine Cissé, un des exposants, souligne que les acheteurs se font désirer et abonde dans le même sens que la femme transformatrice des fruits et légumes. Il invite le ministère du Commerce à revoir les dates de la Fidak. Il espère qu'il y aura de l'affluence d'ici la fin de la foire et qu'ils écouleront leurs produits.

Le Secrétaire général de la Chambre de commerce de Sédhiou, Ousseynou Diagne, indique, pour sa part, que les gens commencent à venir, même si les exposants ne se frottent pas pour l'instant les mains. « Pour le moment, c'est un vrai balbutiement, ce n'est pas encore l'affluence », admet-il. Il s'est félicité cette année de l'emplacement de Sédhiou au Cices, comparé aux autres éditions. Le seul bémol, précise M. Diagne, les plus grands exposants de la région ne sont pas venus cette année. Leur élan a été freiné par quelques facteurs et surtout par la disparition du Secrétaire général de la Chambre de métiers de Sédhiou à quelques jours du démarrage de la 26e Fidak.