Sénégal: Bilan à mi-parcours de la Fidak - Le directeur général du Cices satisfait

Le directeur général du Cices a fait part de sa satisfaction de l'organisation et du déroulement de la 26e édition de la Fidak. Cheikh Ndiaye s'exprimait, hier, à l'issue de la visite des pavillons et quelques stands de la Fidak.

C'est à pas de charge que le directeur général du Cices, Cheikh Ndiaye, a effectué une visite des pavillons et de quelques stands de la Fidak. A l'issue de la visite, il s'est dit satisfait de l'organisation et du déroulement de la 26e édition de la Fidak. « Notre sortie de ce matin est couronnée de satisfaction, nous avons visité beaucoup de stands dans tous les pavillons, et notre sentiment est un sentiment de satisfaction parce que tous les exposants unanimement, sont contents de l'organisation de la foire de cette année », a déclaré Cheikh Ndiaye. Ce dernier a rappelé qu'il avait promis de terminer tous les stands trois jours avant le démarrage de la Fidak ; et ce fut le cas. « Cela a été salué par les exposants partout où nous sommes passés », a-t-il ajouté.

Le deuxième motif de satisfaction est lié, selon lui, aux achats qui montent de jour en jour, et cela malgré la fin du mois qui n'est pas très proche. Il en a profité pour lancer un appel à tous ceux qui vivent au Sénégal de venir faire leurs achats à la Fidak. « Ce que nous avons vu comme offre est complet. On a tous les choix et tout ce qu'on peut désirer comme préférence », a-t-il soutenu. Il se dit aussi satisfait par rapport au cadre, à la propreté de la foire et à la circulation aérée à l'intérieur du Cices. « Nous avons entendu tantôt chez les Syriens et les Egyptiens que cette 26e Fidak est la meilleure foire. Cela ne nous surprend pas parce que nous l'avions bien travaillé depuis plus de six mois », a-t-il indiqué.

Le directeur du Cices a confondu dans ses hommages la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la Direction de la protection civile, qui travaillent pour rendre le milieu sûr.