Sénégal: Vol de bétail - Les éleveurs se félicitent du durcissement des peines

Les éleveurs saluent la décision de l'exécutif de durcir les peines contre le vol de bétail. Dans une déclaration lue par Asmaou Kandé, présidente du Directoire régional des femmes en élevage (Dirfel) de Kolda, ils réaffirment leur adhésion à la politique du chef de l'Etat en faveur du sous-secteur de l'Elevage.

Ils demandent l'application des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sur le vol de bétail sur l'impulsion des ministères des Forces armées, de l'Intérieur et de la Justice et le renforcement des capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité pour mettre les voleurs de bétail hors d'état de nuire. Ils réclament également la réactualisation et l'application de la législation pour un meilleur contrôle des denrées alimentaires d'origine animale afin d'assurer leur traçabilité et lutter contre les abattages clandestins.

Autres points évoqués dans la Déclaration de Kolda, c'est le recensement du cheptel national, l'élaboration d'une réglementation pour doter le Sénégal d'un fichier national d'identification du bétail et la mise en place des comités locaux de vigilance dans toutes les communes du pays pour combattre ce fléau.

Les différents orateurs qui se sont succédé à la tribune ont, tour à tour, dénoncé le vol de bétail et réclamé des sanctions exemplaires contre les voleurs et leurs complices. Pour Yaya Sow, vendeur de bétail dans le département de Koumpentoum, les voleurs sont parmi les éleveurs. Il salue l'excellent travail accompli par le ministre de l'Elevage et des productions animales Aminata Mbengue Ndiaye pour sortir l'élevage de l'ornière. Il a, par ailleurs, dénoncé l'accaparement des terres dans les communes rurales, le manque de parcours de bétail qui est à l'origine des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, les difficultés d'accès au foncier et au crédit bancaire qui pénalisent le sous-secteur de l'élevage.