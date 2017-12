Sénégal: Congrès de l'Afp en 2018 - Moustapha Niasse balise la voie aux jeunes

Le climat actuel du paysage politique s'est également invité dans les échanges. Moustapha Niasse est persuadé que, malgré certains propos, le dialogue politique est permanent au Sénégal. Selon lui, il est en cours, il se produit. « Les opposants disent ce qu'ils pensent, le pouvoir fait pareil. Ce n'est absolument pas un dialogue de sourd puisque nous les entendons et les écoutons », a-t-il affirmé, saluant au passage l'appel au dialogue initié par le président de la République, Macky Sall. « C'est une fenêtre ouverte dans tous les sens. Quiconque pense que le temps du dialogue physique est arrivé, c'est-à-dire s'asseoir ensemble, peut venir. Ceux qui pensent qu'ils ont encore des préalables à régler, des exceptions à gérer, des réflexions à prolonger, des recherches à approfondir. Ceux-là n'ont qu'à continuer de réfléchir et de penser », a recommandé le Sg de l'Afp.

En conclave, samedi passé, les jeunes de l'Alliance des forces de progrès (Afp) ont largement échangé avec le Secrétariat exécutif du parti. Lequel a clairement mis en avant son désir de céder les rênes du parti à la jeunesse dès 2018. Moustapha Niasse, secrétaire général de cette formation politique, a résolument ouvert la voie à la jeune génération. Une invitation tacite a été faite à cette dernière à prendre les devants pour assurer la succession. « Voila huit ans que j'invite les jeunes de mon parti à prendre les rênes. Si le congrès intervient, je souhaite que, parmi les jeunes filles ou garçons, qu'il y ait ce qu'il faut en nombre et en qualité pour constituer et diriger le bureau politique de l'Afp », a-t-il dit. L'Afp sera en congrès dans la deuxième moitié de l'année 2018. « Je ne demande pas à être reconduit. Je souhaite que des jeunes montent au sommet de la hiérarchie du parti. Ils peuvent le faire, ils sont capables de le faire, car ils ont la volonté, l'engagement et la maitrise des techniques politiques. Je souhaite, à la suite du congrès, qu'il y ait une relève », a-t-il martelé.

