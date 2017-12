Sénégal: 4ème Journée nationale de l'élevage à Kolda - Série de mesures porteuses d'espoir

Le chef de l'Etat a présidé, samedi, à Kolda, la quatrième Journée nationale de l'élevage qui portait sur le thème de la prévention contre le vol de bétail. A cette occasion, il a annoncé un certain nombre de mesures allant dans le sens de la modernisation du secteur et du renforcement de la résilience des éleveurs.

C'était Noël avant l'heure pour les éleveurs du Sénégal qui ont convergé en masse, samedi, à Kolda, pour célébrer la quatrième Journée nationale de l'Elevage. Le chef de l'Etat est venu à leur rencontre en annonçant une série de mesures sonnant comme des cadeaux de fin d'année. Mesures qui, si elles sont appliquées, permettront sans aucun doute aux professionnels de toute la chaîne de valeur de cette filière d'aborder l'année 2018 avec plus de sérénité.

En plus de l'enveloppe de 28 milliards de FCfa dédiée au secteur de l'élevage dans le budget 2018, le chef de l'Etat a décidé de faire une rallonge, dès ce mois de janvier, d'un milliard de FCfa dans le cadre de la Délégation pour l'entreprenariat rapide. Ces fonds, précise-t-il, sont destinés à financer uniquement les femmes et les jeunes s'activant dans l'élevage. Dans la même veine, le président Macky Sall a décidé de « renforcer » le Fonds de développement agro-sylvo-pastoral (Fndaps) en le dotant de « ressources financières nécessaires à travers les guichets dédiés aux programmes du secteur de l'agriculture au sens large qui inclut l'agriculture, l'élevage, la pêche et les eaux et forêts ». Par ailleurs, dans la poursuite des efforts de promotion du secteur, le chef de l'Etat a demandé au ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de remplacer la mesure de suspension des Tva par une exonération définitive de la Tva sur tous les investissements structurants tels que les chambres froides et les tanks (réservoirs) en lait. En ce qui concerne l'industrie laitière, le chef de l'Etat a annoncé que le lait pasteurisé acheté par les industriels chez les éleveurs sera désormais considéré comme un produit non transformé ce qui, par conséquent, exonère de la Tva ce type de lait. Le président Macky Sall ôte ainsi du pied de ces industriels une fâcheuse épine. « C'était une grande doléance des industriels. Une telle mesure devrait permettre de supprimer les surcoûts liés à la fiscalité, faciliter la transformation du lait ainsi que la génération d'une plus grande valeur ajoutée », a-t-il déclaré.

L'industrie du cheval

L'industrie du cheval, partie intégrante de l'élevage, n'a pas été oubliée. Le président Macky a informé avoir demandé au ministre des Finances de prélever une partie des recettes entre 2 à 3 % du Pari mutuel urbain (Pmu) de la Lonase qui sera consacrée au développement des courses hippiques et des sports équestres. « Cette mesure est déjà intégrée dans le nouveau cahier des charges de la Lonase et interviendra au plus tard dans le premier trimestre de l'année 2018 », a-t-il précisé.

Toutes ces mesures s'inscrivent dans la série d'actions majeures déjà prises et appliquées par le gouvernement pour doper le secteur de l'élevage. On peut citer, entre autres, le nouveau Code pastoral dont les décrets d'application sont en cours de finalisation, la loi sur le vol de bétail, le triplement du budget du ministère de l'Elevage et des productions animales qui est passé de 9 milliards de FCfa en 2012 à 28 milliards en 2018, la réhabilitation du Ranch de Dolly, les infrastructures hydrauliques dans le cadre du Pudc, le renforcement de la résilience des éleveurs avec la mise en place d'un mécanisme d'auto-approvisionnement en aliment de bétail grâce à des fonds revolving de plus de 3 milliards de FCfa, la réalisation d'infrastructures d'abattage, la préservation de la santé de l'animale, etc. Tous ces efforts sont en reconnaissance du grand rôle que joue que l'élevage dans le développement socio-économique du pays, a souligné le président Macky Sall.

Un secteur important dans l'économie

« Travailleurs acharnés et dignes, les éleveurs fournissent une grande richesse à notre pays. Le secteur de l'élevage contribue de manière remarquable à la consolidation de notre croissance économique et au renforcement de nos ressources fiscales et à nos exportations. Atout majeur pour le pays, l'élevage est ainsi un puissant levier d'intégration économique régionale pour le commerce florissant qu'il génère. C'est pourquoi, je considère le sous-secteur de l'élevage comme une priorité dans notre stratégie nationale en tant que pilier majeur du Pse », a-t-il dit. Par ailleurs, le président a salué l'engagement, le courage et l'abnégation du ministre Aminata Mbengue Ndiaye et la manière avec laquelle elle conduit « de belle manière ce département qui, jadis, était le parent pauvre du monde rural ».

Croisade contre le vol de bétail

La tendance est à la baisse depuis le durcissement des peines et des amendes. Néanmoins, le vol de bétail continue de plonger certains propriétaires d'animaux dans une profonde détresse. Et c'est parce que ce fléau persiste que la Journée nationale de l'Elevage a été axée sur le thème : « Quelles stratégies pour l'éradication du vol de bétail pour une stabilité sociale et économique renforcée ». Devant des éleveurs préoccupés par ce phénomène, si l'on en croit la teneur des discours de leurs différents représentants, le président Macky Sall a réaffirmé tout son engagement à combattre ce mal qui gangrène le développement de l'élevage au Sénégal. « Le vol de bétail est un obstacle à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Au-delà des menaces qu'il fait peser sur la cohésion sociale en milieu rural, il déstructure les familles d'éleveurs en les dépouillant de ce qui faisait le ciment de leur dignité. Le vol de bétail installe la précarité et la pauvreté particulièrement chez les femmes. Il instaure un climat de désolation et d'insécurité à l'intérieur du pays particulièrement dans les zones transfrontalières. En raison de ses conséquences néfastes sur le plan économique, social et sécuritaire, nous devons tous nous mobiliser pour vaincre cette calamité qui annihile les épargnes sur plusieurs générations et les efforts d'investissements dans ce sous-secteur hautement prioritaire », a affirmé le président Sall.

Ce tableau sombre ainsi dépeint, il a appelé à « agir vite et vigoureusement à travers la mise en œuvre d'un plan de lutte qui devra être élaboré et validé avec l'ensemble des acteurs afin d'assurer aux éleveurs une protection optimale contre ce phénomène ». Il n'a pas manqué de féliciter la gendarmerie et la police pour avoir renforcé leur présence sur les itinéraires de transit des troupeaux. L'administration judiciaire aussi à reçues des félicitations présidentielles pour la fermeté avec laquelle elle applique la loi sur le vol de bétail comme le montrent les statistiques communiquées par le parquet. « Les statistiques des services de l'Etat nous rassurent sur la tendance à la baisse enregistrée depuis l'adoption de la loi. Quasiment, la moitié du bétail volé a été restituée entre cette date et maintenant. C'est une tendance mais nous allons faire en sorte que les résultats soient renforcés », a soutenu le chef de l'Etat.

Maky Sall estime que la même détermination doit être appliquée dans la lutte contre l'abattage clandestin. Non seulement cette pratique est un corollaire du vol de bétail, mais surtout elle peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs. Il invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour enrayer définitivement ce phénomène.