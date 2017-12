Sénégal: Remise du Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique - Unanimité sur les initiatives du chef de l'Etat

Ouagadougou, la capitale burkinabé, a abrité, jeudi dernier, la remise du Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique.

Cette première édition de la distinction portant le nom du chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a réuni, au Centre international de conférences de Ouaga 2000, un parterre de personnalités dont le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, le monde diplomatique accrédité à Ouagadougou, les institutions étatiques, des représentants de la société civile et une forte délégation venue du Sénégal. Selon le parrain du prix, « le dialogue est l'arme des grands hommes ».

Reconnu comme étant le premier chef d'Etat africain a institutionnaliser une journée du dialogue le 28 mai de chaque année, le président Macky Sall, d'après le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (Cirid), a été choisi pour ses nombreuses initiatives de dialogue politique et social en Afrique.

Notre compatriote Maodo Malick Mbaye a d'ailleurs soutenu que cette distinction au Mogho Naba du Burkina Faso est « un message significatif destiné à appuyer et à accompagner les efforts de l'Union africaine et les ensembles régionaux et sous-régionaux qui la composent, y compris la diaspora ». Cette distinction, dotée d'une enveloppe de 50.000 euros, sert à honorer et encourager toutes initiatives de dialogue politique et social en Afrique.