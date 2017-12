Sénégal: Stade de Mbour-Mbour PC (0-1) - Le derby mbourois a tenu toutes ses promesses

En match comptant pour la 5e journée de Ligue 1 disputé samedi au stade Caroline Faye, Mbour Petite Côte a disposé du Stade de Mbour sur le score étriqué de 1 à 0. Mi-temps (1-0). Arbitres : Idrissa Konaté, assisté d'Ousseynou Sambou et de Pathé Diop (Trio Cra Thiès). But : Abdou Diallo (15e) pour Mbour PC.

Avertissements : Séga Cissokho (14e) et Djiby Diop (85e) pour Stade de Mbour ; Ansumana Kujabi (20e), Abdou Diallo (40e et 65e), Salim Ndao (41e), Khassim Soumaré (50e), Zile André Tiehide (85e), Baye Assane Cissé (86e) pour Mbour PC.

Expulsion : Abdou Diallo (65e) pour Mbour PC.

Stade de Mbour : Sara Ba, Mamadou Sow, Séga Cissokho (cap), Badara Diallo, Pape Ndiaye, Mamadou Sall (Djiby Diop, 38e), Yaya Goudiaby, Babacar Mbaye Dieng (Mansour Gningue, 15e), Pape Ibnou Ba, Thierno Thioub (Ousmane Lamine Ndiour, 75e), Mamadou Gando Ba. Entraineur : Youssouph Dabo.

Mbour PC : Baye Assane Cissé, Boubacar Traoré, Moustapha Kassé, Mame Adama Guèye (cap), Khassim Soumaré, Abdou Diallo, Babacar Sarr, Salim Ndao (Ibrahima Thiaw 70e), Ansumana Kujabi (Serigne Mansour Samb, 80e), Ibou Sène Diouf (Zile André Tiehide, 60e), Benoit Toupane. Entraineur : Badara Sarr.

Samedi dernier, le stade Caroline Faye a vibré au rythme du derby mbourois. Il y avait du monde, du jeu, de l'intensité, une pluie de cartons et un seul but. Contrairement à l'année dernière (7e journée) et en 2016 (20e) où les oppositions entre les deux équipes se sont soldées par des nuls, la victoire a bien choisi son camp cette fois.

Mbour Petite Côte a surpris son voisin en se mettant à l'abri dès le premier quart d'heure de ce match. Sur coup de pied arrêté bien exécuté par Salim Ndao, Abdou Diallo (15e) réussit, d'une splendide tête, à trouver la faille. Ce but va chauffer la rencontre, poussant l'arbitre va brandir à dix reprises ses cartons.

Le buteur en fera d'ailleurs les frais et sera exclu pour cumul de cartons (40e et 65e). Mené au score, le Stade de Mbour sonne la révolte, mais les tentatives de Mamadou Gando Ba et Pape Ibnou Ba n'inquiètent pas pour autant la défense du MPC qui s'est bien repliée. En infériorité numérique, les hommes de Badara Sarr ont joué la prudence pour préserver leur avantage. Les Stadistes, malgré leurs assauts répétés, ne parviennent pas à desserrer l'étau défensif de l'adversaire qui remporte ainsi son premier face à face de la saison avec le Stade de Mbour.