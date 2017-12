Sénégal: Développement de la commune de Saint-Louis - Yéwoulène apporte sa touche personnelle

Résolument engagés à contribuer efficacement au développement de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof), les responsables et membres du mouvement Yéwoulène « Agir pour transformer » se sont mobilisés durant ce week-end pour organiser un festival dénommé « Miroir de Saint-Louis ».

Un événement qui s'est déroulé du 22 au 24 décembre 2017 et qui a été marqué par des opérations « Augias » et autres activités de « Set-Settal » (nettoyage), des consultations médicales gratuites, une randonnée pédestre, une veillée culturelle, un dîner de gala, une caravane, une conférence de presse, un grand concert et autres manifestations d'assez bonne facture.

Au cours d'un point de presse qu'ils ont tenu à l'école Insa Coulibaly de Ndiolofène, le coordonnateur du comité scientifique, Mohammed Niang, a rappelé que ce mouvement regroupe des jeunes issus de toutes les catégories socioprofessionnelles autour d'un même concept citoyen et patriotique. Selon M. Niang, ces derniers se sont entendus sur l'urgence et la nécessité d'agir ensemble pour transformer positivement la ville de Saint-Louis, en conscientisant d'abord les populations sur les conséquences désastreuses de l'érosion côtière, l'insalubrité, etc. M. Niang s'est surtout réjoui de l'organisation du cocktail dînatoire qui a été placé sous le thème « Patrimoine culturel et développement local : enjeux et perspectives ».

Il a enfin laissé entendre que des caravanes et des séances de sensibilisation ont permis ainsi d'inviter les populations à changer de comportement « en ayant le réflexe désormais de nettoyer les lieux de culte, en vue de contribuer efficacement à restaurer certaines valeurs culturelles et sociales perdues ».