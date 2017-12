Sénégal: Importation de moutons de Tabaski - Les maires mobilisent plus de 700 millions de FCfa

Pour des raisons de souveraineté économique et sociale, le Sénégal ne devrait plus dépendre de ses voisins pour le ravitaillement de son marché national en moutons. C'est du moins l'avis d'Oumar Bâ, vice-président et secrétaire permanent de l'Association des maires du Sénégal (Ams).

Il estime que cette dépendance de notre pays vis-à-vis de nos voisins est inacceptable dans la mesure où ils ne sont pas mieux lotis en matière d'environnement climatique et géophysique propice à l'élevage des moutons que le Sénégal. C'est pourquoi les maires du Sénégal ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour mettre fin à l'importation des moutons de Tabaski au plus tard dans les quatre prochaines années. Pour matérialiser cet engagement, ils ont mis en place, lors de la journée nationale de l'Elevage tenue il y a deux ans à Koungheul, un projet ambitieux intitulé «Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons» (Imam) pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale d'autosuffisance en moutons.

Deux ans après son lancement, les maires du Sénégal ont aujourd'hui le sentiment, selon Omar Bâ, d'être dans la bonne voie car tous les objectifs auxquels ils s'étaient fixés au départ ont été largement atteints et même dépassés. « Pour preuve, le fonds initial d'un montant de 150 millions de FCfa qui avait été mobilisé au début du projet a été quintuplé en l'espace deux ans grâce à la contribution des 50 maires engagés dans la phase expérimentale du projet. D'autres partenaires financiers et techniques dont le ministère de l'Elevage et des productions animales, le Pndl, la Direction générale de la protection sociale et de la solidarité nationale et une Ong américaine sont venus se joindre à cette initiative.

Ce qui a permis de porter le montant des contributions de 75 millions (somme libérée par les maires) à plus de 700 millions de FCfa cette année », a-t-il déclaré. A l'en croire, au total, 7.410 brebis dont 3.660 en 2016 et 3.750 en 2017 ont été distribuées par le projet à plus de 2.460 ménages pauvres. Chaque ménage bénéficiaire reçoit deux brebis et devra, à son tour, donner deux autres à un autre ménage une fois qu'elles auront mis bas et ainsi de suite. Cet appui est destiné en priorité aux bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale pour leur permettre de sortir du cercle vicieux de la pauvreté.