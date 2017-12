Sénégal: Spécial Olympics - 8 athlètes sénégalais seront présents aux jeux mondiaux 2019 !

Les championnats nationaux d'athlétisme et de tennis de table ont démarré vendredi en présence du ministre des Sports Matar Bâ, parrain de cette 8ème édition. 250 athlètes sélectionnés lors des championnats régionaux ont participé à ce tournoi. Et d'après Rajah Sy, sur chaque série, tout le monde est médaillé. « C'est important pour eux car cela les valorise et leur confirme qu'ils ont des aptitudes sportives et qu'ils peuvent aller au-delà de leur limite »

La 8ème édition des championnats nationaux de Spécial Olympics s'est terminée en beauté dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor. Le public a d'ailleurs assisté aux finales sur plusieurs distances 40, 80, 100, 200 et 400 m et du lancer de poids. 8 athlètes ont été sélectionnés après cette compétition pour représenter le Sénégal aux jeux mondiaux de Spécial Olympics, au mois de mars 2019, à Abu-Dhabi.

